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Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы

Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

«Срамота», сказанное героем Алексея Смирнова в ответ на увиденную картину русалки, сейчас превратилось в мем. Обычно его используют для реакции на не самый приличный контент.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Царь Иван Грозный только вышел на балкон и уже стал мемом. А уж когда он произнёс слово «лепота», то все тут же стали использовать его для описания чего-то ну очень красивого.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Не важно, кого вам жалко — птичку, котика или даже человека. Плачущего Шурика можно использовать тогда, когда нужно показать свою крайнюю степень грусти.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Негодующей Зиночке пользователи приписали не совсем цензурную фразу, которую в фильме она не произносила. Но зато теперь оппонента по спору можно обозвать и без применения текста, просто отправив эту картинку.

«Собачье сердце»

Если собеседник говорит откровенную глупость, то тут идеально подойдёт фейспалм в исполнении профессора Преображенского, который вынужден выслушивать Шарикова.

«Движение вверх»

Мотивационный выкрик «За себя и за Сашку» от Владимира Машкова быстро превратился в мем. В фильме тренер подбадривает этой фразой команду, а пользователи интернета в шутку мотивируют ей друг друга.

«ДМБ»

— Суслика видишь?
— Нет.
— Вот и я не вижу. А он есть.

Весь фильм «ДМБ» растащили на цитаты, но особое внимание заслужила сцена с сусликом, которого не было. Суслика в тексте можно заменить на то, что существует только на бумаге или у кого-то в голове, но в реальности этого нет.

«Бриллиантовая рука»

«На его месте должен был быть я», — говорит персонаж Юрия Никулина. Ту же самую фразу держат в уме люди, которые используют этот кадр из «Бриллиантовой руки» в ответ на новости о том, что кому-то очень повезло.

«Бриллиантовая рука»

Мемы не обошли и диалог, в котором герой Юрия Никулина обманывает Станислава Чекана. В нём высмеивается маленькая ложь, которая знакома каждому.

«Даун Хаус»

В одной из сцен Епанчин описывает Мышкина ёмким словосочетанием «Сказочный д*****б». Так что теперь одного лица Будрайтиса достаточно, чтобы высказать глуповатому человеку всё, что вы о нём думаете.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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