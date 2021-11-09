Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»«Срамота», сказанное героем Алексея Смирнова в ответ на увиденную картину русалки, сейчас превратилось в мем. Обычно его используют для реакции на не самый приличный контент.«Иван Васильевич меняет профессию»Царь Иван Грозный только вышел на балкон и уже стал мемом. А уж когда он произнёс слово «лепота», то все тут же стали использовать его для описания чего-то ну очень красивого.«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»Не важно, кого вам жалко — птичку, котика или даже человека. Плачущего Шурика можно использовать тогда, когда нужно показать свою крайнюю степень грусти.«Иван Васильевич меняет профессию»Негодующей Зиночке пользователи приписали не совсем цензурную фразу, которую в фильме она не произносила. Но зато теперь оппонента по спору можно обозвать и без применения текста, просто отправив эту картинку.«Собачье сердце»Если собеседник говорит откровенную глупость, то тут идеально подойдёт фейспалм в исполнении профессора Преображенского, который вынужден выслушивать Шарикова.«Движение вверх»Мотивационный выкрик «За себя и за Сашку» от Владимира Машкова быстро превратился в мем. В фильме тренер подбадривает этой фразой команду, а пользователи интернета в шутку мотивируют ей друг друга.«ДМБ»— Суслика видишь?— Нет.— Вот и я не вижу. А он есть.Весь фильм «ДМБ» растащили на цитаты, но особое внимание заслужила сцена с сусликом, которого не было. Суслика в тексте можно заменить на то, что существует только на бумаге или у кого-то в голове, но в реальности этого нет.«Бриллиантовая рука»«На его месте должен был быть я», — говорит персонаж Юрия Никулина. Ту же самую фразу держат в уме люди, которые используют этот кадр из «Бриллиантовой руки» в ответ на новости о том, что кому-то очень повезло.«Бриллиантовая рука»Мемы не обошли и диалог, в котором герой Юрия Никулина обманывает Станислава Чекана. В нём высмеивается маленькая ложь, которая знакома каждому.«Даун Хаус»В одной из сцен Епанчин описывает Мышкина ёмким словосочетанием «Сказочный д*****б». Так что теперь одного лица Будрайтиса достаточно, чтобы высказать глуповатому человеку всё, что вы о нём думаете.