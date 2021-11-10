10 самых необычных гербов мира
Сегодня, 12:25
10. Дворянский герб, Польша
Центральным элементом этого герба является симпатичный белый кот, сидящий на задних лапах и с поджатым хвостом. Символизирует ли это изображение какого-нибудь особенно доблестного кота, который своими острыми когтями помог выиграть морское сражение? К сожалению, это не так, и ответ гораздо более приземленный.
Первоначально на гербе была изображена обезьяна, которую моряки брали с собой в море в качестве домашнего питомца. Такое животное по-немецки называется Meerkatze, что означает не что иное, как «морской кот». Но каким-то образом эмблема была изменена, и сегодня вместо обезьяны на ней изображен буквально морской кот.
9. Герб коммуны Абфальтерсбах, Австрия
Скрещивание двух разных изображений в геральдике – не редкость. Однако почему в данном случае выбор пал на мавра и льва? Дело в том, что коммуна была создана на границе двух владений — графов Горицких (на их щите изображен лев) и князя-епископа Фрайзинга (у него на щите изображен мавр).
А вот с мавром все обстоит сложнее. Предположительно, это святой Маврикий, который, по преданию, жил в египетских Фивах. Поэтому художник и изобразил его чернокожим.
8. Герб Чернышевского района Забайкальского края, Россия
Динозавр, изображенный на гербе – напоминание о том, что в Чернышевском районе нашли (и до сих пор находят) останки этих древних существ.
В 2010 году там нашли уникального динозавра, которому дали название Kulindadromeus zabaikalicus, или кулиндадромеус забайкальский. На нем были найдены следы протоперьев, напоминающие шерстку. Именно изображение кулиндадромеуса и красуется на гербе. А белые линии над ним символизируют слияние трех рек.
7. Герб Иркутска, Россия
Иногда в дело создания герба вмешивается человеческое невежество, и тогда все идет не по плану. Яркий пример тому – Иркутск, на его гербе красуется черный тигр с красными глазами, перепончатыми лапами и хвостом как у бобра. В зубах он держит красного соболя.
Тигры периодически заходят на территорию Иркутской области, а сибирское название этого животного – бабр. Неизвестный чиновник исправил в слове «бабр» букву «а» на «о», так и получился диковинный гибрид тигра и бобра. Досадная ошибка в «бабре» была исправлена лишь в 1997 году, но на гербе города изображение осталось прежним.
6. Герб Мозамбика
Автомат Калашникова АК-47 – выбор бойцов освободительного движения (Фронта освобождения Мозамбика), проложивших путь к независимости страны. Говорят, что винтовка олицетворяет одновременно защиту и бдительность, в то время как мотыга и открытая книга, которые ее сопровождают, олицетворяют сельское хозяйство и образование.
Солнце и звезда вверху символизируют новую жизнь и социализм, золотое поле – счастливое будущее, зубчатое колесо – промышленность и рабочий класс, волны – водные ресурсы Мозамбика.
5. Герб Плзеня, Чехия
Согласно местному фольклору, в начале 15 века верблюд испугал армию гуситов, которые безуспешно осаждали город Пльзень в течение девяти месяцев. В результате это животное стало символом мощной обороны города и было добавлено к его гербу в 1433 году.
Кстати, верблюд есть и на гербе российского города Челябинск. Он символизирует изобилие товаров и то, что процветание города зависит от успешной торговли.
4. Герб Таиланда
На гербе одного из самых популярных мест отдыха россиян изображена птица Гаруда — ездовое животное бога Вишну. В качестве спутника Вишну Гаруда переняла некоторые его качества, такие как защита и устранение препятствий.
Гаруда также является национальным символом Индонезии, и присутствует на гербе Улан-Батора, поскольку является покровителем священной монгольской горы Богд-Хан-Уул.
3. Герб Омана
Это один из самых странных гербов в мире – сразу и не поймешь, что на нем находится. Он был создан еще в 18-м веке как эмблема правящей семьи Омана, и оружие – две сабли и изогнутый кинжал- ханджар в ножнах – являются традиционным оружием страны. Также на оманском гербе изображены детали ремня.
2. Герб Марксхайма, Германия
Это не красный лев-мутант, и не какое-то реально существующее животное, преобразившееся до неузнаваемости. Это дракон, ставший символом одной из германских коммун. Такие нетипичные изображения называют «своеобразными». Изначально это был герб графов Лехсгемюнд-Грайсбах.
1. Герб Силиции, Италия
На сицилийском гербе изображена странная женщина с тремя ногами и без туловища. Это трискелион, древний символ, придуманный еще греками, колонизировавшими Сицилию. Три ноги символизируют три вершины – Капо-Пассеро на юге, Капо-Пелоро на востоке, и Капо-Лилибео на западе
Колосья пшеницы – дань уважения плодородию острова. Изначально на трискелионе была изображена голова Медузы Горгоны. Впоследствии ее заменили на голову богини – символ вечного хода времени.
По материалам: Sivator