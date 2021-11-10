10 самых необычных гербов мира

10. Дворянский герб, ПольшаЦентральным элементом этого герба является симпатичный белый кот, сидящий на задних лапах и с поджатым хвостом. Символизирует ли это изображение какого-нибудь особенно доблестного кота, который своими острыми когтями помог выиграть морское сражение? К сожалению, это не так, и ответ гораздо более приземленный.Первоначально на гербе была изображена обезьяна, которую моряки брали с собой в море в качестве домашнего питомца. Такое животное по-немецки называется Meerkatze, что означает не что иное, как «морской кот». Но каким-то образом эмблема была изменена, и сегодня вместо обезьяны на ней изображен буквально морской кот.9. Герб коммуны Абфальтерсбах, АвстрияСкрещивание двух разных изображений в геральдике – не редкость. Однако почему в данном случае выбор пал на мавра и льва? Дело в том, что коммуна была создана на границе двух владений — графов Горицких (на их щите изображен лев) и князя-епископа Фрайзинга (у него на щите изображен мавр).А вот с мавром все обстоит сложнее. Предположительно, это святой Маврикий, который, по преданию, жил в египетских Фивах. Поэтому художник и изобразил его чернокожим.8. Герб Чернышевского района Забайкальского края, РоссияДинозавр, изображенный на гербе – напоминание о том, что в Чернышевском районе нашли (и до сих пор находят) останки этих древних существ.В 2010 году там нашли уникального динозавра, которому дали название Kulindadromeus zabaikalicus, или кулиндадромеус забайкальский. На нем были найдены следы протоперьев, напоминающие шерстку. Именно изображение кулиндадромеуса и красуется на гербе. А белые линии над ним символизируют слияние трех рек.7. Герб Иркутска, РоссияИногда в дело создания герба вмешивается человеческое невежество, и тогда все идет не по плану. Яркий пример тому – Иркутск, на его гербе красуется черный тигр с красными глазами, перепончатыми лапами и хвостом как у бобра. В зубах он держит красного соболя.Тигры периодически заходят на территорию Иркутской области, а сибирское название этого животного – бабр. Неизвестный чиновник исправил в слове «бабр» букву «а» на «о», так и получился диковинный гибрид тигра и бобра. Досадная ошибка в «бабре» была исправлена лишь в 1997 году, но на гербе города изображение осталось прежним.6. Герб МозамбикаАвтомат Калашникова АК-47 – выбор бойцов освободительного движения (Фронта освобождения Мозамбика), проложивших путь к независимости страны. Говорят, что винтовка олицетворяет одновременно защиту и бдительность, в то время как мотыга и открытая книга, которые ее сопровождают, олицетворяют сельское хозяйство и образование.Солнце и звезда вверху символизируют новую жизнь и социализм, золотое поле – счастливое будущее, зубчатое колесо – промышленность и рабочий класс, волны – водные ресурсы Мозамбика.5. Герб Плзеня, ЧехияСогласно местному фольклору, в начале 15 века верблюд испугал армию гуситов, которые безуспешно осаждали город Пльзень в течение девяти месяцев. В результате это животное стало символом мощной обороны города и было добавлено к его гербу в 1433 году.Кстати, верблюд есть и на гербе российского города Челябинск. Он символизирует изобилие товаров и то, что процветание города зависит от успешной торговли.4. Герб ТаиландаНа гербе одного из самых популярных мест отдыха россиян изображена птица Гаруда — ездовое животное бога Вишну. В качестве спутника Вишну Гаруда переняла некоторые его качества, такие как защита и устранение препятствий.Гаруда также является национальным символом Индонезии, и присутствует на гербе Улан-Батора, поскольку является покровителем священной монгольской горы Богд-Хан-Уул.3. Герб ОманаЭто один из самых странных гербов в мире – сразу и не поймешь, что на нем находится. Он был создан еще в 18-м веке как эмблема правящей семьи Омана, и оружие – две сабли и изогнутый кинжал- ханджар в ножнах – являются традиционным оружием страны. Также на оманском гербе изображены детали ремня.2. Герб Марксхайма, ГерманияЭто не красный лев-мутант, и не какое-то реально существующее животное, преобразившееся до неузнаваемости. Это дракон, ставший символом одной из германских коммун. Такие нетипичные изображения называют «своеобразными». Изначально это был герб графов Лехсгемюнд-Грайсбах.1. Герб Силиции, ИталияНа сицилийском гербе изображена странная женщина с тремя ногами и без туловища. Это трискелион, древний символ, придуманный еще греками, колонизировавшими Сицилию. Три ноги символизируют три вершины – Капо-Пассеро на юге, Капо-Пелоро на востоке, и Капо-Лилибео на западеКолосья пшеницы – дань уважения плодородию острова. Изначально на трискелионе была изображена голова Медузы Горгоны. Впоследствии ее заменили на голову богини – символ вечного хода времени.