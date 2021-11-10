1,6 миллиона рублей долга по алиментам заплатил иркутянин после запрета на сделки с недвижимостью

1,6 миллиона рублей долга по алиментам заплатил иркутянин после запрета на регистрацию купленных им для бизнеса четырех участков земли и здания в Маркова Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. Мужчина не платил алименты на сына и накопил большой долг.

Антон Леонтьев, начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району УФССП России по Иркутской области:

- Судебным приставом-исполнителем было установлено, что гражданин недавно стал индивидуальным предпринимателем и приобрел для бизнеса четыре земельных участка и здание в рабочем поселке Маркова Иркутского района. Пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества. Гражданин, понимая, что в дальнейшем это может привести к аресту и реализации имущества на публичных торгах, явился в отделение для оплаты задолженности в полном объеме.



Всю сумму перечислили на расчетный счет взыскателя. Впредь свой родительский долг гражданин обязался исполнять своевременно.