Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

1,6 миллиона рублей долга по алиментам заплатил иркутянин после запрета на сделки с недвижимостью

1,6 миллиона рублей долга по алиментам заплатил иркутянин после запрета на сделки с недвижимостью

1,6 миллиона рублей долга по алиментам заплатил иркутянин после запрета на регистрацию купленных им для бизнеса четырех участков земли и здания в Маркова Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. Мужчина не платил алименты на сына и накопил большой долг.

Антон Леонтьев, начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району УФССП России по Иркутской области:
- Судебным приставом-исполнителем было установлено, что гражданин недавно стал индивидуальным предпринимателем и приобрел для бизнеса четыре земельных участка и здание в рабочем поселке Маркова Иркутского района. Пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества. Гражданин, понимая, что в дальнейшем это может привести к аресту и реализации имущества на публичных торгах, явился в отделение для оплаты задолженности в полном объеме.

Всю сумму перечислили на расчетный счет взыскателя. Впредь свой родительский долг гражданин обязался исполнять своевременно.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ужасное детство: звезды, которые не хотят вспоминать прошлое
Ужасное детство: звезды, которые не хотят вспоминать прошлое
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в леопардовом боди
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в леопардовом боди
«По какому праву?»: Учитель не хотел отпускать Пересильд в космос
«По какому праву?»: Учитель не хотел отпускать Пересильд в космос
Иркутская область попала в рейтинг регионов РФ с самой дорогой ипотекой
Иркутская область попала в рейтинг регионов РФ с самой дорогой
В Черемховском районе неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся
В Черемховском районе неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся
300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города
300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического
Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября
Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября
Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку хищения трех килограммов природного золота
Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку
Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных соколов в Ольхонском районе
Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных
Минпросвещения обновит правила русского языка впервые за 65 лет
Минпросвещения обновит правила русского языка впервые за 65 лет
Меган Маркл приняла участие в онлайн-саммите и призналась, что всегда ищет купоны на скидки для покупок
Меган Маркл приняла участие в онлайн-саммите и призналась, что всегда
Российская сборная примет участие в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике
Российская сборная примет участие в Международной олимпиаде

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года

Еще по теме

Брянский должник выплатил алименты дочери мешком мелочи
Житель Брянской области вернул долг по алиментам мелочью весом 8 кг
Кузбасский пристав притворился девушкой ради встречи с должником
С застройщика «Дальпитерстрой» взыскали более 7,3 миллиона рублей в пользу дольщиков