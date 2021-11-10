170 школ Алтайского края получат компьютерное оборудование

До конца года в школы региона поступят ноутбуки, интерактивные комплексы, смарт-ТВ комплексы, многофункциональные устройства в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

В 2021 году завершится переподключение школ к высокоскоростному интернету. В 2022 году техническая возможность получить доступ к высокоскоростному интернету будет у всех школ края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.

Школы, учащиеся и педагоги благодаря цифровой образовательной среде получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока. Также новое оборудование даст возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий.