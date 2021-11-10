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1inch Network обновил протокол агрегатора ликвидности с DEX

1inch Network обновил протокол агрегатора ликвидности с DEX


DeFi-проект 1inch Network представил четвертую версию протокола агрегатора ликвидности с децентрализованных бирж (DEX). 1inch Router v4 удешевит проведение транзакций для пользователей, сообщили ForkLog представители проекта.


По их словам, благодаря усовершенствованиям в среднем транзакционные издержки для сделки через протокол будут на 5,4% дешевле, чем при проведении их непосредственно на DEX.


В новой версии также добавлены отдельные маршрутизаторы для Uniswap v3, Clipper и опция запроса ценовых предложений (RFQ) для 1inch Limit Order Protocol.


Еще одним важным улучшением стала поддержка функции разрешений [permits] по стандарту Dai. Решение позволяет совершать свопы без отдельного одобрения транзакции и будет доступно для операций с Dai и еще несколькими токенами.


В целом функция включит поддержку девяти монет на блокчейне Ethereum, такого же количества на Binance Smart Chain, а также одного токена сети Polygon.


Напомним, в марте команда 1inch запустила третью версию протокола агрегатора ликвидности.


В апреле проект представил экосистему 1inch Network, которая включила в себя 1inch Aggregation Protocol и 1inch Liquidity Protocol. Ею управляет децентрализованная автономная организация, которая позволяет пользователям голосовать за ключевые параметры протокола и участвовать в управлении сетью.


В июне разработчики представили обновленную систему голосования 1inch Network Governance.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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