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300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города

300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города

Градостроительный совет при губернаторе Иркутской области одобрил стратегический мастер-план Байкальска. В проект вошли ключевые направления развития города до 2030 и 2040 годов. Он включает более 300 конкретных проектов и мероприятий. В том числе строительство жилья и гостиниц, возведение коммерческих, социальных и спортивных объектов, создание современных общественных городских пространств, которые свяжут разрозненные микрорайоны города, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Представлены варианты инфраструктурных решений, в том числе по развитию инженерных систем, теплоснабжения, связи, транспорта и улично-дорожной сети. Также в городе планируется создать порт, провести реконструкцию набережной, построить десятки километров экологических троп. Решается вопрос по созданию музея БЦБК — предприятия, вокруг которого возник город.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
— Президент четко сформировал позицию по развитию Байкальска и территории его промышленной зоны. Город должен стать современным, комфортным, безопасным для жизни, а также привлекательным для гостей, туристов и инвесторов со всего мира. Мы приложим все усилия, чтобы Байкальск стал лидером международной экологической повестки.

В Байкальске планируется расширить горнолыжный курорт «Гора Соболиная». На территории бывшего БЦБК предполагается, в частности, создание международного центра водных ресурсов и парковой зоны.

Антон Григоров, старший управляющий банкир ВЭБ.РФ:
— Поддержка мастер-плана Байкальска членами Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области означает успешное прохождение самой строгой независимой экспертизы со стороны профессионального сообщества региона. Проект развития города – это уникальный по степени проработки, вовлечения и применения инновационных подходов документ, который станет фундаментом для реальных преобразований в самое ближайшее время.

Заседание Градостроительного совета прошло 9 ноября в Иркутске в расширенном формате. В нем приняли участие представители Байкальска, научного сообщества, общественных организаций, почётные граждане области, экологи, депутаты Госдумы РФ и Законодательного собрания региона, сенаторы от Иркутской области.

Мастер-план — документ комплексного развития Байкальска, который охватывает все сферы — туристическую, транспортную, коммунальную, экологическую. Его реализация должна создать максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Он подготовлен в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. Работу провела государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с Правительством Иркутской области, администрацией Байкальска, бизнес-сообществом, отраслевыми экспертами и жителями города. Оператором проекта является Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР).

Сейчас прорабатывается дорожная карта реализации мастер-плана. Также определяются источники финансирования мероприятий как на областном уровне, так и с привлечением федеральных средств.

Ранее в Байкальске открыли новый двухполосный автомобильный мост через реку Солзан. Его длина — чуть больше 100 метров, ширина — восемь метров. Предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, установлено архитектурное освещение, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Мост построили на месте старого, снесенного паводком. На эти цели из бюджетов разных уровней направили 300 миллионов рублей.

БЦБК с 1966 по 2013 год был градообразующим предприятием Байкальска с населением более 12 тысяч человек. В накопителях комбината за годы работы накопилось порядка 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Потенциально они угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. Осенью 2020 года правительство России назначило ликвидатором отходов Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом». Постоянно разрабатываются проекты экономического возрождения Байкальска, одним из них стало туристическое направление.

Предыдущая новость по этой теме:

В Байкальске через реку Солзан построили новый мост вместо снесенного паводком

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По материалам: irk

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