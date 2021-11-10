57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни

В результате рейдов в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября составлено 30 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц за нарушение противопандемийных ограничений. Собрано 27 материалов в отношении должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Эти цифры озвучили 10 ноября на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проверки соблюдения противоэпидемиологических ограничений проводили представители министерств и ведомств региона совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Всего с начала пандемии в совместных контрольно-надзорных мероприятиях региональной власти и полиции за нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» составили больше 950 протоколов. По 106 судами приняты решения о назначении административных штрафов на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей. По 581 протоколу нарушителям вынесли предупреждения. Еще 147 протоколов в настоящее время находятся в судах на рассмотрении.

Игорь Кобзев:

— Ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой. Мы по-прежнему наблюдаем рост числа заболевших, в том числе тяжелых больных. Еще раз обращаюсь к руководителям всех органов власти, руководителям предприятий и организаций. От ваших действий зависит уровень заболеваемости в регионе, в вашем конкретном муниципалитете, на вашем предприятии. В данном случае я не прошу, а требую неукоснительного соблюдения и контроля ограничительных мероприятий. Необходимо поддерживать строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Где-то, возможно, разъяснять, объяснять, беседовать. При необходимости — привлекать к административной ответственности как организации, так и граждан.

Справка:

Нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Штраф для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Повторное нарушение требований указа губернатора № 279-уг квалифицируется по части 2 20.6.1.КоАП РФ, санкциями которыми предусмотрено временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, либо значительные штрафы: на граждан в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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