Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни

57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни

В результате рейдов в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября составлено 30 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц за нарушение противопандемийных ограничений. Собрано 27 материалов в отношении должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Эти цифры озвучили 10 ноября на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проверки соблюдения противоэпидемиологических ограничений проводили представители министерств и ведомств региона совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Всего с начала пандемии в совместных контрольно-надзорных мероприятиях региональной власти и полиции за нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» составили больше 950 протоколов. По 106 судами приняты решения о назначении административных штрафов на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей. По 581 протоколу нарушителям вынесли предупреждения. Еще 147 протоколов в настоящее время находятся в судах на рассмотрении.

Игорь Кобзев:
— Ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой. Мы по-прежнему наблюдаем рост числа заболевших, в том числе тяжелых больных. Еще раз обращаюсь к руководителям всех органов власти, руководителям предприятий и организаций. От ваших действий зависит уровень заболеваемости в регионе, в вашем конкретном муниципалитете, на вашем предприятии. В данном случае я не прошу, а требую неукоснительного соблюдения и контроля ограничительных мероприятий. Необходимо поддерживать строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Где-то, возможно, разъяснять, объяснять, беседовать. При необходимости — привлекать к административной ответственности как организации, так и граждан.

Справка:
Нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Штраф для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Повторное нарушение требований указа губернатора № 279-уг квалифицируется по части 2 20.6.1.КоАП РФ, санкциями которыми предусмотрено временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, либо значительные штрафы: на граждан в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Предыдущая новость по этой теме:

Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой заболеваемости COVID-19

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сбер в Иркутской области выдал первые кредиты малому бизнесу по ставке 3%
Сбер в Иркутской области выдал первые кредиты малому бизнесу по
До +9 градусов ожидается в Иркутске днем 11 ноября
До +9 градусов ожидается в Иркутске днем 11 ноября
Следователи СК продолжают розыск пропавшего в Усть-Кутском районе мужчины
Следователи СК продолжают розыск пропавшего в Усть-Кутском районе
Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой заболеваемости COVID-19
Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой
Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября
Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 ноября
57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в Иркутской области за выходные дни
57 протоколов за нарушение антиковидных ограничений составили в
Агния Дитковските в тайне родила третьего ребенка
Агния Дитковските в тайне родила третьего ребенка
Анна Семенович была вынуждена уменьшить себе грудь
Анна Семенович была вынуждена уменьшить себе грудь
Лиза Пескова вступалась за младшую сестренку
Лиза Пескова вступалась за младшую сестренку
Юлия Пересильд рыдала в космосе
Юлия Пересильд рыдала в космосе
Прохор Шаляпин нанял известного адвоката для мамы
Прохор Шаляпин нанял известного адвоката для мамы
Ксения Бородина призналась, что хотела уйти из шоу «Ледниковый период»
Ксения Бородина призналась, что хотела уйти из шоу «Ледниковый период»

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale

Еще по теме

Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов
Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой заболеваемости COVID-19
В Иркутской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Введённый из-за «Боярышника» в Иркутской области режим ЧС отменён