Агния Дитковските стала мамой в третий раз

Малыш появился на свет неделю назад33-летняя актриса Агния Дитковските летом тайно вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Сейчас в своем личном блоге в Instagram артистка поделилась радостной новостью — она родила своему супругу ребенка.Агния опубликовала фотографию, где она запечатлена с округлившимся животом. Знаменитость отметила, что стала мамой еще 3 ноября. «03.11.2021 +1» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала актриса.Дитковските не сообщила, кто у них родился, однако с удовольствием принимает поздравления от коллег и поклонников.Напомним, Агния на протяжении девяти лет была в отношениях с актером Алексеем Чадовым. В 2014 году у знаменитостей родился сын Федор. В 2017 году знаменитость родила второго сына. Кто является отцом мальчика — неизвестно.