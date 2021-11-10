Агния Дитковските в тайне родила третьего ребенка

Актриса Агния Дитковските скрыла от всех свою беременность. Летом актриса втайне от широкой публики вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. А буквально несколько минут назад стало известно о прибавлении в семье звезды. Агния Дитковските стала многодетной мамой. Агния опубликовала в личном блоге фото с округлившимся животом, отметив, что радостное событие в ее семье произошло 3 ноября. Сейчас 33-летняя артистка принимает поздравления от коллег и подписчиков. «Моя дорогая, поздравляю вас! Будьте здоровы»; «Какое счастье! Пусть все будет хорошо!»; «Прекрасные новости! Так долго хранили в секрете беременность!» — отмечают пользователи Сети.Беременная Агния Дитковските Агния Дитковските предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Известно, что первым супругом артистки стал коллега по театра и кино Алексей Чадов. Пара закрутила роман во время съемок фильма «Жара». Результатом этих отношений стало появление на свет сына Федора. В 2015-м Агния и Алексей развелись. «При расставании я пыталась четко дать понять, что ребенок будет жить со мной. Я боялась, что у меня заберут сына, а он — что у него. Но все это происходило от отсутствия разговора. А ведь нужно было просто сесть и поговорить, тогда не было бы страхов. И, конечно, мы поняли, что вся эта дележка — глупость, потому что я, например, за то, чтобы ребенок общался с обоими родителями, ведь он же ни при чем. Я вот не понимаю, если бы мне запретили общаться: папа — с мамой, а мама — с папой, как бы я себя чувствовала тогда? Я ведь и папу люблю безумно, я папина дочка, и маму тоже», — делилась опасениями артистка с WomanHit. В 2017-м у Дитковските появился второй ребенок. Кто является отцом мальчика — пока остается загадкой. Теперь поклонникам остается гадать, кто родился у кумира — мальчик или девочка, какое имя дали малышу родители.