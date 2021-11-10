Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox

Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox


Сегодня состоялся релиз игры Airborne Kingdom на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Проект уже доступен для покупки в Microsoft Store по цене в $24,99 (сейчас действует скидка, игра предлагается за $19,99). В игре есть русская локализация (текст).

Airborne Kingdom

Airborne Kingdom — симулятор постройки города в облаках. Создайте уникальный город в облаках и путешествуйте по огромным ландшафтам. Исследу…
Перейти в Microsoft Store

Airborne Kingdom — высоко оцененная критиками игра, которая вышла на PC еще год назад. В Airborne Kingdom игрокам предстоит строить свой собственный город в небесах, исследовать ландшафт (который случайно генерируется при каждом прохождении), помогать земным королевствам, развивать собственные технологии.

Ниже можно посмотреть трейлер Airborne Kingdom, приуроченный к релизу на Xbox:


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы уже достаточное количество лет не вместе"
Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox
Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI
Тодд Говард рассказал о разработке The Elder Scrolls VI
NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн
NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн
В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней
В РФ блокчейн-голосование использовали для присуждения ученых степеней
Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС
Российский суд отклонил иск о присвоении 16,6 ВТС
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине,
В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж
В Chainalysis отметили консолидацию рынка криптовалютных бирж
10 самых необычных гербов мира
10 самых необычных гербов мира
В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе
В Австрии открыли пункт вакцинации в борделе
Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю
Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года

Еще по теме

«Смурфики» добрались до Xbox, представлен трейлер к релизу игры
Около 50 Гб займет Elden Ring на приставках Xbox
Первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition для Xbox
Демо-версия COGEN: Sword of Rewind доступна на Xbox One и Xbox Series X | S