Airborne Kingdom вышла на приставках Xbox





Сегодня состоялся релиз игры Airborne Kingdom на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Проект уже доступен для покупки в Microsoft Store по цене в $24,99 (сейчас действует скидка, игра предлагается за $19,99). В игре есть русская локализация (текст).

Airborne Kingdom

Airborne Kingdom — симулятор постройки города в облаках. Создайте уникальный город в облаках и путешествуйте по огромным ландшафтам. Исследу…

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Airborne Kingdom — высоко оцененная критиками игра, которая вышла на PC еще год назад. В Airborne Kingdom игрокам предстоит строить свой собственный город в небесах, исследовать ландшафт (который случайно генерируется при каждом прохождении), помогать земным королевствам, развивать собственные технологии.

Ниже можно посмотреть трейлер Airborne Kingdom, приуроченный к релизу на Xbox:

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