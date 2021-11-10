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Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных» проблемах

Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных» проблемах
Звезда «Мажора», 56-летний актер Александр Дьяченко признался, что до сих пор не может восстановиться после  тяжелой формы ковида. Александр Дьяченко по сей день не может оправиться от тяжелой болезни. Коронавирус больно ударила по знаменитости. У актера начался цитокиновый шторм, потом отнялись ноги. Он прошел гормональную терапию, но недавно звезду фильма «Брат 2» настиг новый удар. Александр Дьяченко коронавирусную инфекцию перенес крайне тяжело. Актер постоянно лежал, а из-за гормонов сильно располнел. «Ковид многое изменил. Он внес такое понятие, как постковидное состояние. И ни для кого не секрет, какое количество специалистов (в кавычках в том числе) появилось сейчас по борьбе с этими проблемами. Я знаю это. Именно это мне приходится проходить сегодня. Мои послековидные проблемы множественные. Главная из них сейчас - проблема с коленями», - начал артист свою исповедь поклонникам.
Александр Дьяченко Александр столкнулся с невыносимой болью в суставах и позвоночнике, которая не дает ему покоя несколько месяцев. По его словам, это одна из самых распространенных патологий у переболевших. «Ежедневно мучаюсь от боли, которую снять никакими способами не удавалось. Хотя бы убрать боль... Я уже даже перестал думать о быстрой ходьбе, беге по лестнице или прогулке на лошади...», - сокрушается артист. Стоит отметить, что гормональная терапия тоже наложила сильный отпечаток на внешность звезды. «Плюс десять килограммов, лицо одутловатое. Диеты и спорт особо не помогают. Долгое время не узнавал себя в зеркале», - делился он сокровенным. Главное для него сейчас - вылезти из болезни окончательно. «Я ведь уходил в цитокиновый шторм. Десять дней сумерек…», - рассказывал актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных» проблемах
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных»

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