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Александр Петров шокировал своим внешним видом

Александр Петров шокировал своим внешним видом
Актер Александр Петров лишился своих шикарных волос. По случаю дня рождения Олега Меньшикова его коллеги публикуют совместные снимки с мэтром. Не остался в стороне и актер Александр Петров. Они с именинником, а также другим знаменитым актером и режиссером Данилой Козловским позировали в буфете театра. И если виновника торжества и Козловского поклонники признали сразу, то внешний вид Петрова по-настоящему изумил онлайн-публику. Оказалось, что звезда «Текста» теперь выглядит намного иначе. От пышной шевелюры ничего не осталось, вместо нее — лысина. А на лице очки. Подписчики ахнули, увидев нового Петрова. Кто-то и вовсе его не сразу узнал.
Александр Петров с друзьями «Обалдеть прическа», «А кто лысый то? Кто?», «Александр, где ваши волосы?», «Кто его обрил?», «Александр, не узнаю вашу прическу?», «Санек, ты чего лысый то?», «Лысый Петров, теперь вы видели все», «Волосы… куда пропали волосы???», «Саня что за кино, это видеть нужно, Петров лысый, Бурунов Сергей, теперь твоя очередь по лысине шлепать», — пишут под фото поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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