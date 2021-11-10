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Алине Кабаевой дали престижную премию

Алине Кабаевой дали престижную премию
Гимнастка Алина Кабаева получила премию сравнимую с «Оскаром». Олимпийская чемпионка 2004 года греческих Афин по художественной гимнастике Алина Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021. Об этом сообщается на сайте организаторов. Добавим, что данная награда — своеобразный аналог кинопремии «Оскар». Только в мире спортивного кино и телевидения. Награда была вручена Алине Кабаевой в итальянском Милане.
Алина Кабаева Заметим, что Алина Кабаева получила одну из самых престижных премий — «Венок почета». Награда ей была вручена за значительную роль в популяризации спорта, за продвижение культурных и этических ценностей. Напомним, что Алина Кабаева по праву считается одной из самых выдающихся российских гимнасток-художниц в истории. В ее копилке также есть бронзовая награда, выигранная на Олимпиаде в австралийском Сиднее в 2000 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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