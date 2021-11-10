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Аналитическая платформа Nansen добавит поддержку блокчейна Solana

Аналитическая платформа Nansen добавит поддержку блокчейна Solana


Платформа блокчейн-аналитики Nansen добавит поддержку сети Solana в I квартале 2022 года. Объявление сделано в рамках конференции Breakpoint от Solana.


Новый дашборд позволит изучать метрики, ориентированные на DeFi-проекты в экосистеме и NFT, которые выпускаются в этом блокчейне. Инструмент также будет отслеживать ончейн-транзакции.


По словам соучредителя и CEO Nansen Алекса Сваневика, сеть Solana играет важную роль в развитии секторов DeFi и NFT. Он отметил, что в связи с расширением экосистемы этого блокчейна компания старается предоставить инвесторам наиболее полную информацию.


По данным Nansen, в Solana запущено более 29 различных протоколов. Общая стоимость средств в децентрализованных приложениях на базе этой сети превысила $15,1 млрд, согласно DeFi Llama. Крупнейшими по этому показателю проектами являются Raydium ($2,06 млрд), Marinade Finance ($1,84 млрд) и Serum ($1,82 млрд).


«Аналитика рынка и доступ к данным играют важную роль в блокчейн-экосистемах. Я рад, что такие платформы, как Nansen, добавляют поддержку Solana», — заявил генеральный директор Solana Labs Анатолий Яковенко. 


Платформа Nansen использует машинное обучение и другие передовые технологии для отслеживания активности в блокчейнах Ethereum, Polygon, Fantom и Binance Smart Chain. Ее инструментами пользуются не только розничные трейдеры, но и институциональные участники рынка вроде хедж-фондов.


Напомним, в июне Nansen привлекла $12 млн в рамках раунда финансирования Серии A, возглавляемого Andreessen Horowitz (a16z).

# Экономика
По материалам: ForkLog

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