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Анастасия Ивлеева не скрывает свою симпатию к Егору Криду

Анастасия Ивлеева не скрывает свою симпатию к Егору Криду
Знаменитость запрыгнула на руки исполнителя после слов о ее экс-супругеБлогер и телеведущая Анастасия Ивлеева летом развелась с певцом Алексеем Узенюком, больше известным как Элджей, после двух лет брака. Сейчас знаменитость находится в статусе свободной девушки, поэтому с удовольствием флиртует с мужчинами.Так, певец Егор Крид стал гостем шоу «Королевские кобры», где оценивал выступления других артистов. Исполнитель и телеведущая решили выйти на сцену и поучаствовать в рэп-батле, однако Ивлеева призналась, что не может на ходу придумывать рифмы. В ответ Егор удивил ее своими строчками о бывшем муже: «Стрельнул паутиной на лицо ей. Она — Эм-Джей. Мы с ней сейчас не вместе, но люблю ее. Я — Элджей».Анастасия растрогалась и прыгнула певцу на руки. В конце выпуска блогер обнимала Крида со спины, а также называла его «крашем сердца» и «своей душой». В один момент Ивлеева заявила, что если видео наберет 300 тысяч лайков, то они с Егором начнут встречаться.
Еще в прошлом году знаменитости подогревали слухи о своих романтических отношениях. Звезды подписались друг на друга в социальных сетях и активно обменивались комментариями. Тогда телеведущая призналась, что давно испытывает к артисту симпатию.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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