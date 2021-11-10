Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым

Звезда сериалов «Шуша», «Физрук», «Психологини», 38-летняя актриса, Анастасия Панина рассказала, как работает с мужем в одних проектах. Обычно считается, что совмещать работу и личную жизнь — идея плохая. Но в случае с Анастасией Паниной и Владимиром Жеребцовым все выглядит иначе. Они женаты, воспитывают дочку, и при этом с удовольствием снимаются вместе — уже в 5 проектах. «В сериале «Физрук» Владимир играл моего парня, в «Ложь во спасение» — мужа, в «Горная болезнь» мы играли любовников, в «Объявлен мертвым» мы сыграли мужа и жену, в проекте «Суррогатная мать» — тоже мужа и жену. Хотелось бы вместе сняться в таком проекте, как «Мистер и миссис Смит», например. Такая история нам бы очень подошла», — призналась Анастасия в интервью «7Дней». Владимир и Анастасия познакомились, когда были еще студентами: в спектакле «Пули над Бродвеем» в театре им. Пушкина сыграли мужа и жену. Вспыхнул роман, но отношения продлились недолго.Анастасия Панина и Владимир Жеребцов «Мы решили, что нужно сделать паузу, чтобы понять, действительно ли мы созданы друг для друга. Просто мы, наверное, испугались. Подумали, а вдруг это просто служебный роман. Эта пауза дала возможность проверить свои чувства и серьёзность намерений», — рассказала Анастасия. Время показало, что они должны быть вместе. Они поженились, и сейчас их дочери Саше уже 11 лет. К издержкам профессии Анастасия относится спокойно. «Ревную. И Владимир ревнует. И это нормально, мы же живые люди. Но мы доверяем друг другу, а это главное… Конечно, мы можем вспылить, но я даже сейчас не вспомню, из-за чего именно. И я бы не назвала это разногласием. Просто мы оба очень вспыльчивые. Но в то же время быстро отходим. Вот еще один плюс того, что мы занимаемся одной профессией. Другой человек мог бы обидеться, а мы даем друг другу возможность остыть, потому что понимаем, что происходит. А происходит это из-за того, что абсолютно расшатанная психика, подвижная. Но если психика не подвижна, невозможно работать в нашей профессии», — считает Анастасия.