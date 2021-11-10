Анастасия Волочкова в миниатюрных стрингах сделала шпагат

Балерина Анастасия Волочкова поделилась пикантным фото. Артистка балета смутила верных почитателей своим свежим пляжным снимком. Бывшая прима-балерина Большого театра в крошечном мини-бикини уселась на перила, сверкнув своим самым идеальным поперечным шпагатом. Артистка изящно тянула носочек, демонстрируя стройные бедра и рельефные мышцы ног. При этом экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова блеснула тесными стрингами, примерив фуражку. «Мое любимое место на любой лодочке!! Не пытайтесь повторить этот опыт! Есть опасность упасть в воду. Мои дорогие, верю, вы цените мое чувство юмора и самоиронии», — отметила балерина.Анастасия Волочкова сделала шпагат в стрингах «Стринги меньше не найти», «Эффект вау», «Максимального выгнутый шпагат», «Настюша, главное в воду не плюхнуться!!», «Какие изящные стройные икры!! Мышца так и играет», «Бедра такие гладкие, бомбическая!!», «Капитанша! С вами хоть в круиз», «В таких трусиках так эротично», «О-го-го! Какой классный купальник под зебру», «Размах этих ног сводит с ума», «Все, кто мог, приблизили, чтобы полюбоваться бельем», — написали фолловеры.