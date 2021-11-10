Анна Нетребко перенесла операцию

Сейчас оперная дива восстанавливается дома50-летняя оперная певица Анна Нетребко ранее призналась, что испытывает сильные боли в плече. Тогда врачи посоветовали артистке сделать операцию, а затем пройти курс реабилитации.Знаменитость заявила, что уже перенесла хирургическое вмешательство. Также Нетребко поделилась фотографией из больничной палаты и сообщила, что операция прошла успешно. В ближайшее время оперной диве придется забыть о сцене.Сейчас певица находится дома в кругу близких и родных. Навестить Анну приходят ее коллеги и друзья. «Наш гостеприимный дом снова ожил!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула звезда.Этот год оказался тяжелым для артистки — в сентябре она потеряла близкого человека. Нетребко рассказала, что ушел из жизни ее 87-летний отец Юрий.