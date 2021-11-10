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Анна Семенович была вынуждена уменьшить себе грудь

Анна Семенович была вынуждена уменьшить себе грудь
Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что у нее проблем со здоровье, и она отказалась от общения с мужчинами. Пышный бюст Анны всегда вызывает большой интерес. Многие подозревали, что бывшая солистка «Блестящих» добилась женственных форм благодаря усилиям пластического хирурга. Сама же Семенович очень смущалась своей груди. Она так устала от того, что ее бюст все обсуждают, что решила его уменьшить. Певице потребовалось серьезное хирургическое вмешательство и длительное восстановление. «Меня так заклевал социум, что я решилась на операцию. В 2015 году я уменьшила грудь. Не очень гладко прошла первая операция, я их сделала несколько. Я потратила практически год своей жизни на восстановление. Я поправилась, была гормональная терапия. Я почти год не работала, крайне редко давала концерты. Я на год закончила все отношения с мужчинами, погрузилась в себя», — рассказала Анна. Стать счастливой артистке помогла не пластика, а работа с психологом. Семенович научилась принимать себя такой, такая она есть, и отказалась от трансформаций. «Однажды я посмотрела на себя в зеркало и сказала: «Да, 10 лет назад ты весила на 10 килограммов меньше, но от этого ты не стала хуже, у тебя не убавилось работы. Тебе не нужно резать себе грудь, голодать с утра до ночи». Сейчас мне вообще всё равно, любят ли меня люди. Я сама себя полюбила. У меня блестят глаза, и неважно – есть ли со мной рядом мужчина,  есть ли ребенок, любят ли меня зрители», — подчеркнула исполнительница хита «Мани бой».
Анна Семенович По словам телеведущей, ее грудь часто служит вдохновением для желающих заработать. Анна узнала о бизнесмене, который захотел выпустить конфеты в форме ее бюста. Чтобы избавиться от навязчивых предложений, звезда пошла на отчаянный шаг. «Я запатентовала грудь. Ты делаешь снимок бюста раз в 10 лет и отдаешь в патент», — пояснила артистка. Анна старается следить за фигурой и правильно питается. Актриса фильма «Ирония судьбы. Продолжение» заинтересовалась интервальным голоданием. Этот способ очень распространен среди зарубежных и отечественных знаменитостей, потому что позволяет оставаться стройной и при этом не отказывать себе в любимых блюдах. Но Семенович пришлось отказаться от этого метода похудения из-за проблем со здоровьем. «У меня есть некоторые проблемы с желчным пузырем. Мне не подходит модная система голодания 16 на 8, хотя она и очень крутая. Мне нельзя много голодать. Я ем достаточно дробно, часто и просто правильно. Сегодня я съела котлеты из трески на пару. Но иногда срываюсь, не буду врать. Особенно если с подружками злоупотребила накануне. У меня есть система питания: две недели я держусь, а на два дня я себе позволяю "загрузочные дни" и ем всё, что захочу», — рассказала Семенович в шоу Иды Галич «Звезда в ответе».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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