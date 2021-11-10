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Анна Семенович закрутила романы с двумя мужчинами

Анна Семенович закрутила романы с двумя мужчинами
Певица и ведущая Анна Семенович не знает, кого выбрать. Артистка рассказала, что у нее есть серьезные требования к спутнику жизни. По словам звезды, ей хочется найти мужчину, от которого она сможет родить ребенка. В первую очередь певица оценивает отцовские качества будущего избранника и готовность заботиться о близких. «У меня есть пара претендентов. Они не из шоу-бизнеса. Один наглый молодой бизнесмен пробивается ко мне, второй — тоже бизнесмен, но постарше, поинтеллигентнее. Пока я склоняюсь в сторону старшего, но молодой очень настырный. Кто знает, как закрутит меня... У нас пока с ними такие походы в ресторан, мы на стадии ухаживаний. Они очень разные. Трудно выбрать. Секса еще не было ни с одним, ни со вторым», — отметила Анна. Семенович три раза получала предложение руки и сердца. Бывшая солистка группы «Блестящие» однажды сыграла свадебную церемонию с Даниилом Мишиным. Влюбленные не смогли официально зарегистрировать брак из-за особенностей работы Анны.
Анна Семенович «Данька был моей первой большой любовью, когда я еще занималась фигурным катанием. В спорте не приветствуется жениться и выходить замуж в юном возрасте. И мы тогда сыграли свадьбу без официальной росписи. Мы прожили с ним четыре года», — рассказала Семенович. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» положительно относится к отношениям на расстоянии и имела подобный опыт. Артистка призналась, что крутила роман с иностранцем. Семенович получала удовольствие от романтики и старалась не обращать внимание на друзей, которые говорили не то, что ей хотелось слышать. «В свое время у меня мужчина жил не в России. Мы встречались. Это был гостевой брак в течение полутора лет. И меня это в тот момент очень устраивало, потому что до этого у меня были не очень приятные отношения. Ты никому ничего не должен, ты не отчитываешься, получаешь подарки. Гостевой брак и свободные отношения – это по большому счету одно и то же. На тот момент мне хотелось веселья и радости, и я это получала. Мы очень много летали по миру. Когда в Москве встречались, он приходил ко мне домой», — призналась Анна в шоу Иды Галич «Звезда в ответе».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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