Apple впервые начала принимать к оплате карты МИР

Вадим Карасев

Пользователям Apple разрешили делать платежи картами "Мир" внутри экосистемы. Упоминание об этом появилось в разделе "Способы оплаты" на iPhone.

Теперь владельцам "яблочной" продукции доступны расчеты с помощью карт "Мир" за различные сервисы, например, подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также покупка приложений в App Store. До этого в качестве платежного средства принимался только "пластик" международных систем VISA, MasterCard и American Express.

Летом текущего года ряд крупных российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, сообщили о возможности подключения карт МИР в качестве средства платежа через Apple Pay. Эта система запущена в России с 2016 года, и уже к концу 2020-го ею пользовались более 20 млн человек. По количеству пользователей страна стала второй в мире, уступив США, на третьем оказалась Великобритания.

Как писал Ruposters, ранее доля безналичных платежей в России достигла 75%. Государство вошло в тройку мировых лидеров по этому показателю.