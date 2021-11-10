Argo Blockchain привлечет $57,5 млн долгового финансирования

Британская майнинговая компания Argo Blockchain намерена привлечь $57,5 млн через размещение долговых бумаг в США.

Согласно поданной в SEC форме, Argo предложит подписку на старшие облигации с купонной ставкой 8,75% и сроком погашения 30 ноября 2026 года. Минимальный номинал бумаг составит $25.

В связи с размещением компания направила заявку на листинг облигаций на Nasdaq под тикером ARBKL. В случае одобрения ожидается, что торги начнутся в течение 30 рабочих дней после первого выпуска долговых бумаг.

Независимое рейтинговое агентство Egan-Jones Ratings Company присвоило облигациям выпуска рейтинг В (низкий, спекулятивного уровня), уточнили в Argo.

Привлеченный капитал компания направит на финансирование строительства дата-центра в Техасе и покупку майнингового оборудования для него.

Argo также использует средства на "общекорпоративные цели" и возможные приобретения компаний в сфере блокчейна и криптовалют.

В сентябре торгуемая на Лондонской фондовой бирже Argo получила для своих акций дополнительный листинг на Nasdaq, выход на который анонсировала в августе.

На момент написания ADS на акции (тикер ARBK) на премаркете оцениваются в $18,75. Цена размещения составляла $15. Рыночная капитализация компании превышает $858 млн.

Данные: Nasdaq.

Напомним, в июне Argo получила кредит в размере £14 млн (~$19,4 млн) от криптоторгового банка Майка Новограца Galaxy Digital. Для залогового обеспечения она использовала биткоин.

В октябре компания отчиталась, что с начала года добыла 1646 BTC, а общий объем криптовалютных резервов достиг 2182 BTC (~$148,9 млн по текущему курсу).