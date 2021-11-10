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Авторынок хотят проверить из-за жалоб на навязывание допоборудования

Авторынок хотят проверить из-за жалоб на навязывание допоборудования

08:47  Автор: Виктория Карташева



Авторынок стоит проверить в части навязывания дополнительного оборудования при продаже автомобилей. С таким предложением выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам общественности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, пишет RT.

По его словам, депутаты получают обращения граждан, которые жалуются на принуждение приобретать дополнительное оборудование и услуги при покупке автомобилей. Парламентарий напомнил, что закон запрещает обуславливать покупку одного товара приобретением другого. Кроме того, условия договора, ущемляющие права потребителя, могут быть признаны недействительными.

Роспотребнадзор напомнил об ответственности за навязывание услуг заёмщикам


«На основании вышеизложенного прошу Вас поручить проверить обоснованность повышения цен дилерами путём навязывания покупателям дополнительных оборудования и услуг при продаже автомобилей, в том числе российского авторынка, а также провести проверку на предмет наличия сговора среди организаций, осуществляющих продажу автомобилей, с целью влияния на уровень цен», — говорится в тексте обращения Сухарева.

Отмечается, что такое обращение направлено на имя глав Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обмана в автосалонах. В частности, перед покупкой автомобиля следует прочитать отзывы об автосалонах, с осторожностью рассматривать предложения с ценой ниже рыночной и вдумчиво изучить договор до его подписания.



#авто #торговля


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По материалам: pnp.ru

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