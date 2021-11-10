Белла Хадид рассказала о психологических проблемах

Вадим Карасев

Вчера 25-летняя знаменитая модель Белла Хадид откровенно рассказала своим подписчикам в инстаграме, что испытывает проблемы психологического характера. На это признание ее вдохновило интервью Уиллоу Смит, в котором та говорила о ментальном здоровье.

Белла поделилась серией снимков, на которых она плачет. Модель призналась, что давно испытывает чувство тревоги и ощущает себя сбитой с толку.

То чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош или не уверен в своем деле, — естественно. Все люди разные, в каждом человеке есть что-то особенное и уникальное. Люди забывают, что в основном все чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не до конца понимающими, почему они здесь. Эту тревогу, кажется, испытывают все, но пытаются скрыть это чувство. Мы живем с нашими недостатками, с чувством неуверенности, испытываем радость и счастье и принимаем все это как нечто прекрасное и естественное. Вот уже несколько лет я испытываю это каждый день и каждую ночь,

— призналась модель.

















Звезда также сказала, что не стоит воспринимать социальные сети как реальность.

Пожалуйста, все, кто борется с тревожностью, помните об этом. Иногда все, что нам нужно услышать, — это то, что мы не одиноки. Самопомощь при психических заболеваниях и химическом дисбалансе не является выходом. Это похоже на плавные американские горки с препятствиями, где есть взлеты и падения. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце туннеля всегда есть свет, и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются,

— отметила Белла.









Хадид добавила, что ей потребовалось много времени, чтобы осознать свои проблемы.

У меня было достаточно срывов и выгорания, чтобы понять следующее: если вы достаточно усердно работаете над собой, проводя время в одиночестве, чтобы понять, что вас травмирует, раздражает или радует, вы всегда сможете понять или узнать больше о своей собственной боли и о том, как с ней справиться,

— заключила звезда.

Поклонники и звездные друзья Беллы поблагодарили ее за честность и выразили огромную поддержку.









Мариана Панкина