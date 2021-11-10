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Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей

Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей


10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США.


"Один из наших ранних долевых инвесторов столкнулся с юридическим иском со стороны Соединенных Штатов. И, поскольку он является одним из наших долевых инвесторов, юридические претензии к нему также относятся и к Chatex, и ко всем компаниям, где он имеет долю", – сообщили представители обменника.


На период разбирательства средства пользователей Chatex находятся под запретом на перемещение, однако команда утверждает, что они в сохранности.


Также администрация обменника отменила запланированный токенсейл CHTX.


"Нам очень жаль, что пришлось принять такое решение, но события, приведшие к этому, не имеют никакого отношения к нашей команде, и не в нашей власти их поменять", – добавили они.


ForkLog запросил комментарии у представителей Chatex.


Напомним, 8 ноября Минфин США включил в санкционный список 30 криптовалютных адресов обменника Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd.


По данным аналитиков Chainalysis, с сентября 2018 года Chatex обработал биткоин-транзакции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов, включая средства даркнет-маркетплейса Hydra, скам-проектов «Финико», QubitTech.ai и других, а также операторов нескольких программ-вымогателей.


Chatex связан с российским обменником Suex, попавшим под американские санкции в конце сентября. Соучредителем обеих компаний является россиянин Егор Петуховский.


На период судебного разбирательства в отношении Suex Петуховский вышел из состава акционеров и сотрудников Chatex. Он опроверг обвинения в причастности компании к незаконной деятельности и заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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