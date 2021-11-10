Блейк Лайвли, Меган Фокс и другие знаменитости, которым пластика пошла на пользу

Они изменяли форму груди, носа, губ и убирали лишнюю кожуНе всем повезло родиться с идеальными чертами лица и роскошной фигурой. Но одни звезды преподносят свои недостатки как изюминки, а другие решают обратиться за помощью к пластическому хирургу. Не всегда такие операции бывают удачными, но некоторым они пошли на пользу. WomanHit.ru решил узнать, кто из знаменитостей стал только привлекательнее после вмешательства хирурга.остается стройной красоткой даже после рождения 3 детей. До съемок в сериале «Сплетница», который открыл для актрисы дорогу в большое кино, она выглядела иначе. Главным изменением во внешности актрисы стал нос. При помощи ринопластики ей сузили спинку и кончик. Девушка решила изменить немного форму губ, век и увеличила грудь. Такие изменения пошли на пользу звезде и положительно отразились как на карьере, так и на личной жизни.всегда была привлекательной девушкой.было косоглазие, и актриса решила прибегнуть к операции, чтобы избавиться от него. После этого кинодива не раз обращалась за помощью к пластическим хирургам. Женщина изменила нос, поменяла форму подбородка, груди. А после родов Мур сделала липосакцию и убрала лишнюю кожу с живота. Звезда не отрицает пластики и говорит, что в ее возрасте вполне естественно ей воспользоваться, чтобы оставаться привлекательной.в 1994 году получила титул «Мисс мира». Но даже признанная всеми красотка сделала ринопластику и блефаропластику, чтобы ее черты лица стали ближе к европейским. Также актриса немного увеличила верхнюю губу. От лишнего веса, который появился у дивы во время беременности, ей помогла избавиться липосакция.сильно комплексовала из-за очень маленького размера груди и завидовала коллегам с более пышными формами. На операцию актриса решилась в 31 год и сделала себе подарок на день рождения. Теперь Кейт постоянно появляется на светских мероприятиях в платьях с глубоким декольте. Второй размер придал женственности Хадсон.