Более 11 тысяч заявок поступило на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»

До 30 ноября проходит заявочная кампания на Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа». На официальном сайте конкурса уже зарегистрировались свыше 11 тысяч человек. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем в восьми федеральных округах Российский Федерации пройдут очные полуфиналы. В финале встретятся 100 команд – победителей по итогам полуфиналов.

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду из четырёх сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Участвовать в конкурсе могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Среди регионов – лидеров по количеству заявок на сегодня – Нижегородская область, Чеченская Республика и Московская область.

Призёры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнёров конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».