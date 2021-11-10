Более 230 мероприятий для школьников Якутии пройдут во время фестиваля NAUKA 0+

Главное научное событие года пройдет в онлайн-формате 12–14 ноября. За эти три дня все научно-образовательные учреждения Якутии объединятся и проведут более 230 мероприятий по тематическим направлениям «Климат и экология», «Новая медицина», «Генетика и качество жизни», «Освоение космоса», «Энергетика будущего», «Искусственный интеллект». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).



Основная задача фестиваля NAUKA+ – в доступной и интересной форме рассказать о последних достижениях науки, а также познакомить с прорывными исследованиями в разных областях. Партнерами события выступают, в частности, Арктический научно-исследовательский центр, Якутский научный центр СО РАН.