Бывшие заключённые не смогут работать таксистами

01:22 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 1256989-7

Гражданам с непогашенными судимостями за тяжкие или особо тяжкие преступления предлагают запретить работать водителями в общественном транспорте и в такси. Такой законопроект планирует рассмотреть Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов перед первым чтением в палате.

Сегодня в Трудовом кодексе нет статьи, запрещающей россиянам с непогашенной или неснятой судимостью работать водителями пассажирского транспорта. Также отсутствуют ограничения по допуску ранее судимых водителей в Уставе автотранспорта. А в законе о регистрации юрлиц и ИП упоминается лишь требование представлять справку о судимости при приёме на работу.

Правительственный законопроект предлагает установить запрет на допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления. Если закон будет принят, граждане, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. А перевозчикам, в свою очередь, не разрешат брать на работу таких соискателей. Речь идет о тех, кто получил срок за тяжкие (например, изнасилование, грабеж, разбой, взяточничество) или особо тяжкие (убийство, терроризм) преступления.

Столичных таксистов обучат этикету

До 1 марта 2023 года водители такси и общественного транспорта должны будут предоставить своему работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Эти нормы будут распространяться на россиян и граждан стран ЕАЭС — Армении, Киргизии, Беларуси и Казахстана. В кабмине отметили, что расширять нормы на остальных иностранцев нецелесообразно, поскольку справка о наличии судимости в принципе не даст им возможности получить разрешение на работу в России.

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