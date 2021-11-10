Ценности и жизненные правила Знаков Зодиака

Вадим Карасев

У каждого из нас свои ценности в жизни и свои моральные устои. Астрологи рассказали, каким жизненным правилам следуют представители разных Знаков Зодиака и почему они для них важны.

Да, каждый человек уникален, но в пределах одного Знака у многих людей могут быть общие черты и ценности. Несмотря на наличие разных жизненных правил, каждый из нас все равно сталкивается порой со сложностью принятия того или иного решения. Если вам нужно сделать выбор, воспользуйтесь пятью полезными правилами.

Овен

Овны — оптимисты. Их главное жизненное правило — идти вперед, что бы ни случилось. Они верят в себя и всегда находятся в некоем состоянии повышенного вдохновения. Эти люди не занимаются тем, что им не нравится. Именно поэтому они такие позитивные и радостные. Они ценят комфорт и свободу больше всего на свете.

Телец

Тельцам нужно, чтобы дома все было хорошо — вторая половинка не болела, был порядок и гармония. Главное жизненное правило, касающееся окружающих людей, — «ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю». Тельцы злопамятны и легко выходят из себя. Они очень ценят своих друзей.

Близнецы

Жизненных правил у Близнецов особо нет. Они просто любят веселиться, расслабляться и ненавидят трудности. Больше всего они ценят личный комфорт, возможность заниматься своим хобби. Этих людей нельзя назвать беспринципными, но в бизнесе они могут быть весьма агрессивными.

Рак

Главная ценность Раков — их семья и друзья. Они дорожат близкими людьми больше всего на свете. Этим людям очень комфортно находиться в окружении тех, кому они могут доверять, потому что в целом Раков можно назвать людьми осторожными. Именно для них характерно убеждение «мой дом — моя крепость».

Лев

Львы стремятся к успеху и ставят его порой на первое место. Конечно, они не забывают и о любви. В амурной сфере у них тоже все в полном порядке. Главное жизненное правило этих людей — быть лучшими во всем. Они очень расстраиваются, когда у них не получается что-то.

Дева

Девы ценят финансовую стабильность. Они не жадные, но им нужно знать, что в каждый момент времени у них есть достаточное количество средств для того, чтобы остаться на плаву. Девы следуют правилу «побольше потрудись сегодня, чтобы быть спокойнее завтра».

Весы

Весы — люди спокойствия и размеренности. Им важно, чтобы все было так, как было запланировано. Они не терпят отклонений от расписания и графика. Они очень ценят своих друзей и близких, поэтому стараются их никогда не обижать, хоть это и не всегда у них получается.

Скорпион

Скорпионы — заботливые люди, которые никогда не оставляют своих родственников в беде. Еще они неуступчивы и непреклонны в своих взглядах. Переубедить их в чем-то просто невозможно. Они всегда возвращают людям их доброту, ровно как и плохие поступки. Они следуют принципу: «как ты мне, так и я тебе».

Стрелец

Стрельцы помнят о фразе «живем один раз». Они действительно каждый день проживают, как последний. Это яркие, позитивные и необычные люди, которым очень нравится находиться в постоянном движении. Главная их ценность — это их свобода, независимость, самодостаточность.

Козерог

Жизненное правило Козерогов — «лучше сделать все самостоятельно, медленно, но хорошо, нежели просить кого-то о помощи». Козероги меньше всего на свете желают разочароваться в чем-то. Они ненавидят это ощущение, поэтому очень внимательно подходят как к вопросам здоровья и любви, так и к вопросам финансового характера.

Водолей

У Водолеев много жизненных принципов, но они их постоянно меняют. Возможно, это связано с особенностями их характера или с их стремлением к познанию мира и новым знаниям. Они постоянно узнают что-то интересное о людях, о процессах, происходящих внутри нас.

Рыбы

Рыбы ценят каждое мгновение жизни. Их главная ценность — это то, что они дышат, ходят, любят. Они не имеют четких жизненных правил, но не потому, что они беспринципны, а потому, что они мыслят нестандартно и могут смотреть на одну ситуацию сразу под несколькими углами.