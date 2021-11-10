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CEO Binance: скам с токеном SQUID — не последний в DeFi-секторе

CEO Binance: скам с токеном SQUID — не последний в DeFi-секторе


Основатель и CEO биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао прокомментировал скам с токеном по мотивам популярного сериала Netflix "Игра в кальмара" и другие риски для пользователей в сфере децентрализованных финансов (DeFi).


В конце октября неизвестные выпустили SQUID как эксклюзивный токен игрового проекта Squid Game. Предполагалось, что онлайн-турнир, который стартует в ноябре, имитирует шесть раундов игр, представленных в одноименном сериале.


Участниками могли стать обладатели SQUID и выпущенных проектом NFT.


Монета торговалась на децентрализованной бирже PancakeSwap, и ее цена только за первые сутки выросла более чем на 275%. Это происходило на фоне нескольких тревожных признаков, напомнил Чжао. Купившие токен пользователи жаловались, что не могут его продать, а любая связь с продуктом Netflix была официально опровергнута.


Котировки актива достигли $2856, а затем резко обвалились до нуля — команда Squid Game исчезла со средствами пользователей.


Поскольку SQUID был выпущен на блокчейне Binance Smart Chain (BSC), специалисты платформы начали собственное расследование. 


Чжао подтвердил, что служба безопасности Binance совместно с разработчиками занимается идентификацией и внесением в черный список адресов злоумышленников, а также ведет блокчейн-аналитику для выяснения их личностей. Полученные данные команда BSC передаст правоохранителям в соответствующих юрисдикциях.


"Я должен прояснить: в подобных этому случаях мы мало что можем сделать для возврата средств или как-то вмешаться. Binance не связана и не имеет контроля над проектами, основанными на BSC", — отметил CEO биржи.


По его мнению, сектор DeFi требует от пользователей умения самостоятельно анализировать риски и достаточно продвинутых технических навыков. Опасности представляют потенциальные уязвимости в смарт-контрактах и отсутствие предохранителей от связи с мошенническими проектами, добавил он. Однако преимущества сферы явно перевешивают недостатки, подчеркнул Чжао.


По словам главы Binance, за последнее время на рынок вышло слишком много инвесторов-новичков с недостаточным опытом.


"По правде, SQUID был не первым и не последним скамом в DeFi. За прошлый год на рынки впервые вышло больше инвесторов, чем в любой другой, который я помню. И это не только про криптоиндустрию. Тикеры акций регулярно становятся топовыми темами в Twitter", — заявил Чжао.


Напомним, специалисты Crystal Blockchain по просьбе ForkLog отследили кошельки организаторов проекта Squid Game и подсчитали убытки инвесторов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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