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CityCoins запустит городскую криптовалюту для Нью-Йорка

CityCoins запустит городскую криптовалюту для Нью-Йорка


Запустивший городской токен MiamiCoin для Майами проект CityCoins объявил, что создаст подобное решение под названием NYCCoin для Нью-Йорка.


https://twitter.com/ericadamsfornyc/status/1457803063666745346

"Рады приветствовать вас в глобальном доме Web3! Мы рассчитываем на технологии и инновации, которые помогут нашему городу двигаться вперед", — написал в ответ новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.


Программируемые токены от CityCoins нацелены на предоставление дополнительных доходов муниципальным бюджетам за счет их майнинга жителями.


Пользователи получают вознаграждение за добычу монет в нативных токенах проекта STX. CityCoins использует собственный протокол Stacks на базе блокчейна биткоина.


70% награды остаются майнеру, а 30% зачисляется в городской кошелек. Власти в любой момент могут получить к нему доступ и конвертировать активы в фиат.


По данным CityCoins, с августа проект накопил для Майами около $21,6 млн в STX.


https://twitter.com/MiamiCoinWallet/status/1457800129860173831

Ранее Адамс проявил интерес к этому решению. В интервью Bloomberg он отметил, что "оно хорошо работает".


"Мы посмотрим, в каком направлении это осуществить", — добавил он.


Предполагается, что майнинг NYCCoin начнется на текущей неделе.


Напомним, после избрания Адамс заявил, что намерен получить три первые зарплаты в биткоине, поддержав инициативу мэра Майами Фрэнсиса Суареса.


Адамс также предложил изучать криптовалюты в школах, посетовав на низкую осведомленность молодых избирателей в этой сфере.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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