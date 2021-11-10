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Даня Милохин сразил поклонниц полуобнаженным фото

Даня Милохин сразил поклонниц полуобнаженным фото
19-летний певец Даня Милохин поделился пикантным фото. Тиктокер и музыкант решил показать, как преобразился после регулярных тренировок. Даня Милохин позировал полуобнаженным. Популярный видеоблогер снялся в ванной голым по пояс. Рэпер в одних джинсах акцентировал внимание на подкачанном прессе и бицепсах. Милохин надел на голову красную махровую повязку для умывания. Такие обычно используют девушки, когда делают маски для лица. Он запечатлел себя на розовый смартфон.
Полуобнаженный Даня Милохин Исполнитель хита «Я дома» состроил забавную гримасу. Даня повторил фразу «Омг!», которая красовалась на его голове (англ. oh my god —  «О мой бог!»). В кадре хорошо видны многочисленные татуировки, которыми украшено тело звезды TikTok. Многочисленные фанатки Милохина принялись хвалить своего кумира. «Качок», «Какой пресс! Какие кубики! Я влюбилась», «Как дожить до субботы, чтобы увидеть тебя в «Ледниковом периоде»? Ты лучший», «Как можно этого человека считать неидеальным?», «Какой сильный и красивый Единорог перед моим экраном», «Доброе утро, солнышко», «Женя, спасибо тебе за это», «Да, Медведева постаралась – Даньку нашего не узнать, мачо!», «Я не могу... Женись на мне!», «Люблю тебя, красавчик! Какие кубики!» — восторженно прокомментировали подписчицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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