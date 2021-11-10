Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича

Женщина почти не разрешает сыну и дочери сидеть в телефоне40-летняя известная галеристка Даша Жукова около 13 лет назад вышла замуж за миллиардера Романа Жукова. Женщина подарила бизнесмену двоих детей — 11-летнего сына Аарона и 8-летнюю дочь Лею. Однако в 2017 году знаменитости развелись.Жукова призналась, что наследники много времени проводят в социальных сетях, что ее расстраивает. «У нас правило такое: в выходные на гаджеты — 40 минут; 20 — на общение с друзьями, 20 — на игры. А на неделе — зависит от успехов», — заявила экс-супруга Абрамовича журналу Vogue.Также Даша отметила, что дети с самого раннего детства ходят с ней по музеям и галереям, однако им это не сильно нравится. «Они туда не рвутся, как и большинство детей. Иногда им нравится, иногда приходится заставлять. Из того, что имело успех, не так давно побывали в лос-анджелесском художественном музее, на выставке японца Еситомо Нары. Купили детям футболки с его рисунками — они теперь их не снимают», — сообщила галеристка.Бывшая жена Романа отметила, что любые препятствия всегда являются возможностями, поэтому за время пандемии она совершенствовала свои кулинарные способности. «Но теперь я по крайней мере могу открыть холодильник и приготовить что-то съедобное из овощей», — заключила Жукова.Напомним, с 2019 года Даша замужем за греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. В марте галеристка родила мужу мальчика, которого назвали Филиппом.