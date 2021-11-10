Даша Жукова сравнила свои беременности

Светская львица Дарья Жукова призналась, что последняя беременность сильно отличается от предыдущих. Даша Жукова долго скрывала третью беременность и старалась не афишировать интересное положение. Ее новый муж, миллиардер Ставрос Ниархос, во всем поддерживал супругу. Жукова родила весной 2021 года. Через несколько недель в сети появились кадры с младшим сыном, которого назвали Филиппом. Теперь ей есть, с чем сравнивать, ведь у нее подрастают две старших наследников, которые тепло приняли брата и помогают маме заботиться о нем. «Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу семьи», — рассказала галеристка Vogue.Дарья Жукова с малышом Старшие дети от Романа Абрамовича радуют маму. Аарон Александр и Лея делают успехи в учебе, но при этом никак не хотят идти в музеи и на выставки к Даше. Она считает, что это дело времени, потому что старший сын и дочка еще маленькие. Зато она с радостью отмечает, что с рождением третьего ребенка начала меняться. Несмотря на хлопоты и заботу у Филиппе, у нее появилось свободное время из-за пандемии — границы закрыты, посещать ничего нельзя. Именно поэтому Дарья захотела порадовать семью и начала готовить простые, но полезные блюда. Пока еще до звезд Мишлен ей далеко, но теперь для нее не проблема сделать вкусный обед из того, что есть в холодильнике. Отметим, что после развода с Романом Абрамовичем Жукова переехала жить за границу. Они остались в дружеских отношениях и отец регулярно встречается с младшими наследниками. В отличие от других знаменитых бизнесменов, он не стал отбирать у экс-супруги музей «Гараж», а также предложил вместе руководить островом «Новая Голландия», где организовали культурный центр.