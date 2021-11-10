День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе, тосты, прикольные открытки и картинки

История праздника День сотрудника органов внутренних дел РФ

Поздравления с Днем полиции в стихах



Разрешите обратиться,

Поздравление зачитать.

В День полиции, в Ваш праздник,

Мы хотим Вам пожелать

Продвижения по службе,

На погонах новых звезд,

Силы, меткости, здоровья,

Чтоб в зарплате был прирост.

Чтобы рисковали реже,

Чтоб преступность шла на спад.

Чтоб в семье и на работе

Вас ценили, словно клад.





Работа ваша непроста,

Вам доверяют неспроста.

Пускай же ваш нелегкий труд

Всегда и чтут, и берегут.

Достойной будет пусть зарплата,

Чтоб отпуск — где-то в Эмиратах,

Чтоб стрессов меньше, больше смеха.

Во всех делах всегда успеха!

И чтоб всегда, везде, во всём

Быть впереди, и за рулем!





Полицейский, поздравляем!

Очень сильно уважаем

За профессию твою,

Да за то, что ты в строю.

Рьяно бережешь порядок,

А труд этот не так сладок,

Ведь опасен он и труден.

О тебе молиться будем.

К новым «звёздочкам» идти!

Ряд успехов на пути!

Улыбнись и не грусти!





С днём полиции тебя!

Пусть счастливая звезда

Освещает путь к удаче,

Легко свершаются задачи.

Продвижения по службе.

Желаю денег на все нужды,

Заряда бодрого, стремлений,

Крепких сил и достижений.





С Днём полиции, удачи!

Небо пусть всегда хранит,

А немыслимое счастье

Все мечты осуществит.

Пусть тревог поменьше станет,

А в душе живёт покой,

Радость в сердце засияет,

И успех придёт большой!



Поздравления с Днем полиции в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем российской полиции! Желаю больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным плечо напарника, крепкой сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!

Я желаю звезд на погонах больших, чтобы карьера вверх лишь бежала. Пусть не будет на работе экстренных ситуаций, чтобы приходили домой в отличном настроении и с большим зарядом энергии. С праздником, и спасибо за службу!

Дорогие наши сотрудники полиции, поздравляем вас с вашим профессиональным днем! И хотим вам пожелать побольше спокойствия, крепкого здоровья, карьерного роста и храбрости. Спасибо вам огромное за то, что оберегаете наш сон, переживаете за общественную безопасность и защищаете нашу жизнь. Спасибо вам ребята за ваш нелегкий, опасный, но такой важный для нас труд!

Тосты на День полиции 2021 года

Бокал за тех, кто трудится, независимо от времени суток и дня недели, ради нашего блага! Желаю финансового благополучия, крепкого здоровья и полноценного отдыха с родными и близкими! За сотрудников правоохранительных органов, за День полиции!

Поздравляю с Днем полиции! Желаю порядка на улицах, благополучия в доме, спокойствия в сердце, силы в мышцах, азарта в глазах, энтузиазма в душе, открытых возможностей!

С профессиональным праздником — с Днем российской полиции! Пусть добро торжествует, зло трепещет, грусть покинет, дни будут наполнены смыслом, а жизнь находит способы для улучшения. Желаю службе быть исполненной благодарностью и уважением. Силы, храбрости, здоровья, минимальных рисков, увеличения благ!

Тост, посвященный нашим дорогим сотрудникам полиции! Выпьем же за силу, за порядок и за мир во всем мире! До дна.

В этот день отмечают свой праздник наши доблестные рыцари, охраняющие порядок и покой. Так позвольте мне выпить за труд, безопасность и достойную оплату труда сотрудников органов полиции! За вас!

Жители России 10 ноября 2021 года празднуют День полиции. По этому случаю мы сделали подборку открыток со стихами, поздравлений в прозе, тостов, прикольных картинок и гифок, чтобы вы могли поздравить своих близких, друзей и знакомых с их профессиональным праздником.Праздник берет свое начало еще с 16 века, когда на Руси была введена должность «губных старост», которая похожа на должность участкового в наше время. Полиция была сформирована при Петре I в 1715 году с целью защиты правопорядка и подавления криминальной деятельности. Ведомство имело разные отделы, работа которых была четко регламентирована.В царской России во время правления Александра I в 1802 году организация была переименована в органы внутренних дел.Праздник День милиции, а с 2011 года День полиции стали отмечать 10 ноября после революции 1917 года, однако официально торжество было учреждено в 1962 году. Его цель — поблагодарить офицеров за их работу и отдать дань уважения погибшим на службе.В этот день по всей стране сотрудники правоохранительных органов принимают поздравления в стихах и прозе. Во время застолий звучат торжественные тосты, а по главным каналам страны транслируют большие праздничные концерты.************************************