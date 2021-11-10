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Девушка решила проверить реакцию собак на свои слезы, но такого поворота даже не могла ожидать

Девушка решила проверить реакцию собак на свои слезы, но такого поворота даже не могла ожидать

Многие люди предпочитают заводить домашних животных. И самыми популярными сегодня являются собаки. И недаром считается, что этот зверь лучший друг человека.

А чтобы убедить в этом всех неверующих, владельцы собачек решили дать старт челленджу.

В рамках видеороликов владельцы проверяют, какая реакция будет у животных на их слезы. Автор этого видео показал, как будут реагировать ее питомцы на плач. И парни этой девушки не оставили сомнений – песелей действительно можно назвать лучшими друзьями человека.

@t.dot.asha

Maybe they do love me… 😂 #fyp

♬ original sound — Rae Anne Skillen

На видео слышен плач хозяйки, через несколько секунд песики насторожились, посмотрели заинтересовано на хозяйку и кинулись к ней. Это видео было просмотрено более пяти миллионов раз, он не оставил зрителей равнодушными:

«Как в мультике – Чип и Дейл самые настоящие»


«Я сама чуть не расплакалась»


«Мы с кошкой плачем – это так трогательно»


«Я сегодня плакала, и мой малыш пришел меня успокаивать»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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