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Дэвид Ганди стал отцом во второй раз

Дэвид Ганди стал отцом во второй раз

41-летний Дэвид Ганди, которого считают одним из самых сексуальных мужчин в мире, и его возлюбленная Стефани Мендорос стали родителями во второй раз. У пары родилась дочка. Об этом Ганди рассказал в шоу This Morning.

Рассказывая о семейной жизни, Дэвид отметил, что теперь, когда он стал отцом во второй раз, его приоритеты поменялись — стабильность для него стала еще важнее.

Теперь, когда у нас появилась вторая дочь, мы должны сознательно подходить к тому, чтобы создавать лучшее будущее для них, а не для нас,

— отметил он.


Дэвид Ганди и Стефани Мендорос

Ганди также пошутил на тему того, что его окружают одни женщины и в доме главные они.

В нашем доме полно женщин, даже собака. Меня все игнорируют. Я ни над чем не властен, я это понял,

— сказал он.



Дэвид Ганди, который является самым высокооплачиваемым мужчиной-моделью в Великобритании (его состояние оценивается в 16,3 миллиона долларов), встречается со Стефани Мендорос уже четыре года. Свою личную жизнь пара не афиширует. В 2018 году они впервые стали родителями — на свет появилась их первая дочь Матильда. Пара ведет закрытый образ жизни и старается избегать публичности.


Дэвид Ганди с дочерью Матильдой

До знакомства со Стефани у Дэвида Ганди было много романов. С одной из бывших пассий он даже собирался пожениться.

Самым известным его романом были отношения с певицей Молли Кинг. Они стали встречаться в 2011 году, но спустя 10 месяцев расстались. Через три года они вновь сошлись, но через полтора года расстались окончательно. Вскоре Дэвид встретил Стефани, которая является успешным адвокатом и работает в юридической фирме, специализирующейся на уголовном, семейном праве и делах о домашнем насилии. Узами брака пара связывать себя пока не торопится.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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