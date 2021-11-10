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Для школьников Челябинской области организованы онлайн-активности

Для школьников Челябинской области организованы онлайн-активности

Порядка 20 бесплатных онлайн-активностей для школьников Челябинской области размещены на онлайн-платформе «Детидома». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

После обновления платформы ребятам стали доступны виртуальные путешествия, экскурсии на предприятия Челябинской области и многое другое.

Кроме того, к каникулам были подготовлены онлайн-программы: игры, мастер-классы, лекции по робототехнике, космонавтике, информатике, математике, лингвистике и смежным областям знаний.

За год платформу посетили более 100 тысяч жителей Челябинской области, но этим география ресурса не ограничивается.

К проекту подключились ребята из Свердловской области, Москвы и Московской области, Пермского края и Тюменской области.

«Ресурс популярен не только у школьников, но и их родителей», – прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Школьникам и их родителям до 14 ноября предлагается пройти опрос, чтобы и рассказать, какие онлайн-активности им нравятся, какие бесплатные ресурсы для детей они могут порекомендовать уже для новогодних праздников. Для участия в опросе необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Онлайн-платформа «Детидома» была создана год назад по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ее цель – дать детям возможность для обучения и досуга во время каникул.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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