До +9 градусов ожидается в Иркутске днем 11 ноября

11 ноября днем в Иркутске синоптики прогнозируют теплую погоду — температура повысится до +7,+9 градусов. Ночью похолодает до -5 градусов, осадков не ожидается.

По области местами ожидается штормовой ветер до 15 метров в секунду. Возможен снег и мокрый снег ночью в Катангском и днём в Тайшетском, Чунском и северных районах. Температура ночью +1,-4 градуса, местами -13,-18 градусов, днём +4,+9 градусов. На дорогах — снежный накат и гололед.

ГУ МЧС России по Иркутской области рекомендует автовладельцам учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости. При снежном накате следует быть осторожным и водителям транспортных средств, и пешеходам. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Если нет возможности их отложить – убедитесь в том, что вы подготовлены. Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и обогрева, организованные стоянки для автомобилей. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.