Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим Xbox

Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим Xbox


Как ранее было объявлено, на следующей неделе, 15 ноября, пройдет юбилейный стрим Xbox, посвященный 20-летию игровых приставок Microsoft. Его начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон в новом видео, которое появилось в соцсетях, приглашает игроков на стрим 15 ноября. Сам актер выбран не случайно, он был одним из тех, кто представлял первый Xbox.


На данный момент нет информации о том, что Microsoft планирует показать в рамках этого юбилейного стрима, но инсайдеры отмечают, что посмотреть его точно стоит. При этом руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг заявил, что ждать крупных анонсов на юбилейном стриме Xbox не следует, это скорее мероприятие, в котором будут вспоминать о прошлом Xbox.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Сети снова обсуждают стоимость наряда Алины Кабаевой
В Сети снова обсуждают стоимость наряда Алины Кабаевой
Анастасия Ивлеева не скрывает свою симпатию к Егору Криду
Анастасия Ивлеева не скрывает свою симпатию к Егору Криду
Названы причины отказа в налоговом вычете при покупке недвижимости
Названы причины отказа в налоговом вычете при покупке недвижимости
Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим Xbox
Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим
Новый трейлер Whiskey Mafia: Leo’s Family, игра стала доступна для предзаказа
Новый трейлер Whiskey Mafia: Leo’s Family, игра стала доступна для
Игроки в Forza Horizon 5 не могут использовать свои реальные имена
Игроки в Forza Horizon 5 не могут использовать свои реальные имена
Сравнение геймплея ремастера Grand Theft Auto: Vice City с оригиналом
Сравнение геймплея ремастера Grand Theft Auto: Vice City с оригиналом
Ясновидящая Ванга назвала знаки, указывающие, когда закончится пандемия коронавируса
Ясновидящая Ванга назвала знаки, указывающие, когда закончится
Образ дня: умопомрачительная Леди Гага в "голливудском" платье Gucci на премьере в Лондоне
Образ дня: умопомрачительная Леди Гага в "голливудском"
Гороскоп карьеры на 2022 год
Гороскоп карьеры на 2022 год
ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы»
ВДЦ «Орленок» проведет круглый стол «Инклюзивные профориентационные
Для школьников Челябинской области организованы онлайн-активности
Для школьников Челябинской области организованы онлайн-активности

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Древняя приапулида поселялась в пустых чужих раковинах
Древняя приапулида поселялась в пустых чужих раковинах
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель

Еще по теме

Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об играх
Инсайдер рекомендует не пропускать шоу Xbox, приуроченное к 20-летию
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Объявлено время проведения юбилейной трансляции к 20-летию Xbox