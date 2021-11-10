Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим Xbox





Как ранее было объявлено, на следующей неделе, 15 ноября, пройдет юбилейный стрим Xbox, посвященный 20-летию игровых приставок Microsoft. Его начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон в новом видео, которое появилось в соцсетях, приглашает игроков на стрим 15 ноября. Сам актер выбран не случайно, он был одним из тех, кто представлял первый Xbox.



На данный момент нет информации о том, что Microsoft планирует показать в рамках этого юбилейного стрима, но инсайдеры отмечают, что посмотреть его точно стоит. При этом руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг заявил, что ждать крупных анонсов на юбилейном стриме Xbox не следует, это скорее мероприятие, в котором будут вспоминать о прошлом Xbox.