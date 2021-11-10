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Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой заболеваемости COVID-19

Два детсада закрыли в Качугском и Нижнеилимском районах из-за высокой заболеваемости COVID-19
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В Иркутской области закрыто два детских сада по причине высокого уровня заболеваемости COVID-19 в Качугском и Нижнеилимском районах. В 59 детских садах региона на карантин закрыто 92 группы из-за контакта с заболевшими. Такие данные были озвучены на оперативном штабе, который провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.

На 9 ноября 2021 года всего в 144-х образовательных организациях занятия частично проходят в дистанционной форме в связи с выявлением заболевших COVID-19. Так, на дистанте находятся 1 018 школьников, которые были в контакте с заболевшими COVID-19. Также по причине контакта с заболевшими 659 учащихся средних профессиональных организаций Иркутской области и 797 студентов высших учебных заведений переведены на дистанционное обучение. На сегодняшний день шесть вузов работают полностью на дистанте, остальные в смешанной форме.

Как озвучили на штабе, в Иркутской области 70% работников образования региона прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По данным мониторинга, которые привел министр образования региона Максим Парфенов, в 10 территориях (города Саянск, Тулун, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Братский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Эхирит-Булагатский районы) достигнута почти 100% вакцинация работников.

Максим Парфенов также сообщил, что по указу главы региона в Приангарье школьники восьми муниципальных образований (города Иркутск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Черемхово, Ангарский городской округ и Жигаловский район) находятся на каникулах с 8 по 14 ноября. Кроме того, каникулы продлены до 14 ноября в школах поселков Молодежном и Маркова Иркутского района, Усть-Ордныском Эхирит-Булагатского района, Новонукутском Нукутского района. Всего каникулы продлены для более чем 155 тысяч школьников.

Игорь Кобзев :
— Продление каникул — это вынужденная мера. Мы должны снижать уровень заболеваемости коронавирусом. В эти дни детям не стоит ходить по торговым центрам и местам массового скопления народа. Для этого принято решение о допуске несовершеннолетних в торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении законных представителей. Прошу понять, если результата от этих ограничений не будет, то мы будем вынуждены их усиливать.

10 ноября за сутки в Иркутской области зарегистрировали максимальное количество заболевших с начала пандемии. Это 559 случаев заражения коронавирусом.

Предыдущая новость по этой теме:

Максимум случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Иркутской области с начала пандемии

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По материалам: irk

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