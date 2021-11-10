Елена Сафонова после ДТП была госпитализирована

Актриса Елена Сафонова оказалась в больнице с многочисленными переломами после автомобильной аварии. 65-летняя артистка пострадала в аварии на Проспекте Мира, где столкнулись три легковых автомобиля. Артистку сразу же госпитализировали с различными переломами. Кроме того, в медучреждение после дорожно-транспортного происшествия был доставлен еще один человек, сообщает Telegram-канал 112.Елена Сафонова Сообщается, звезда фильма «Зимняя вишня» была за рулем машины Hyundai. Предположительно, аварию спровоцировала 21-летняя девушка, которая управляла BMW — она грубо нарушила правила дорожного движения. В Сети появилось видео с места инцидента. К слову, за последний год Елена Всеволодовна оказывалась в больнице несколько раз. Например, летом актриса попала в клинику с пневмонией. Ближайшие дни Сафонова точно проведет под наблюдением специалистов.