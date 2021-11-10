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Елизавета Боярская показала, как играет дома на флейте в тельняшке

Елизавета Боярская показала, как играет дома на флейте в тельняшке
Актриса Елизавета Боярская научилась играть на флейте ради роли в исторической драме «Седьмая симфония». Елизавета Боярская сыграла в сериале «Седьмая симфония» флейтистку Веру Преображенскую. Историческую драму демонстрируют на канале «Россия 1». В картине рассказано о тех обытиях, которые предшествовали легендарному исполнению Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Ленинградской филармонии в августе 1942 года. Необходимо было в кратчайшие сроки собрать оркестр, однако людей, способных сыграть непростое музыкальное произведение, в осажденном городе почти не осталось.
Ради роли в сериале Елизавете Боярской пришлось освоить игру на флейте. Как проходили музыкальные уроки, актриса показала в личном блоге. На обнародованных кадрах она запечатлелась в простой тельняшке без макияжа и укладки, собрав волосы в небрежный пучок сзади.
Елизавета Боярская играет дома на флейте «Упорные домашние репетиции, разбираю фрагмент из первой части симфонии. Самое сложное — штрихи», — рассказала в Instagram Боярская. Актер Алексей Гуськов рассказал о разговоре с мужем Елизаветы, Максимом Матвеевым. Оказывается, артист недоволен своей супругой, которая лишила его покоя. Муж Елизаветы Боярской признался, что та ежедневно устраивает дома концерты, репетируя партии на флейте. Судя по всему, творчество жены порядком надоело ее избраннику. «Так жить невозможно!», – поделился актер.
Елизавета Боярская играет дома на флейте К слову, музыкальный инструмент Боярская освоила еще в вузе, а при работе над ролью совершенствовала навыки. Домочадцы звезды уже оценили умение Елизаветы Боярской по полной программе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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