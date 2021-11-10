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Фил Спенсер: Forza Horizon 5 показала лучший старт игр Xbox в истории

Фил Спенсер: Forza Horizon 5 показала лучший старт игр Xbox в истории


Игра Forza Horizon 5 официально вышла 9 ноября во всех регионах, для покупателей любых версий игры и для подписчиков Game Pass. Уже сейчас в нее играют миллионы пользователей Xbox и PC, что подтверждает и руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер.

Спенсер в Twitter заявил, что Forza Horizon 5 — это крупнейший игровой релиз в истории Xbox:

Мы годами инвестируем в Xbox, чтобы больше людей могли играть. Forza Horizon 5 демонстрирует, что [в ней] на данный момент более 4,5 миллионов игроков на PC, в облаке и на Xbox воплощают это желание в жизнь. Лучший день запуска игры XGS, максимальное количество одновременных игроков 3x FH4. Спасибо игрокам и поздравляю Playground Games.

Напомним, что Forza Horizon 4 набрала 2 миллиона игроков за неделю. Тогда как Forza Horizon 5 сумела преодолеть отметку в 4,5 миллиона игроков примерно за сутки.

Forza Horizon 5

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По материалам: newxboxone

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