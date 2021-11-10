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Фил Спенсер: мы хотим инвестировать в более социальный и казуальный контент для Xbox

Фил Спенсер: мы хотим инвестировать в более социальный и казуальный контент для Xbox


Ходит много слухов о том, какие студии может приобрести Microsoft для игрового подразделения Xbox. Покупка Bethesda стала одной из самых крупных в игровой индустрии, но Microsoft не собирается на этом останавливаться, о чем неоднократно говорил и Фил Спенсер и Сатья Наделла.

В рамках Paley International Council Summit руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер рассказал Bloomberg о том, в какую сторону думает игровое направление Microsoft. По словам Спенсера, нет никакой квоты на покупку, но он хочет больше инвестировать в казуальные и социальные игры для Xbox:

Я иногда думаю о жанрах, которые обычно ассоциируются с Xbox. Да, у нас есть Roblox, у нас есть Minecraft, у нас есть FIFA и Fortnite, но мы хотим продолжать инвестировать в более социальный, казуальный контент, который существует.

Вместе с тем, Фил Спенсер отметил, что сейчас одна из основных задач Xbox – решить проблемы с доступностью консолей Xbox Series X | S. По его словам, Microsoft активно работает над этим.

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По материалам: newxboxone

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