Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Вадим Карасев

Вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной в России, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете".

Он выразил уверенность, что пандемия закончится, когда антителами будут располагать 70-75% населения в России.

Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной.

Гинцбург также призвал приучать детей к вакцинации, чтобы в будущем можно было избежать таких ситуаций, какая сейчас наблюдается в мире с коронавирусом. "Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще", - сказал специалист.

На текущий момент, согласно данным оперштаба по коронавирусу, первая доза вакцины введена 60 млн раз, вторая — 57,3 млн раз. По информации Роспотребнадзора, среди полностью привитых доля заболевших достигает 2-5%.

Ранее глава американской фармацевтической компании компании Pfizer Альберт Бурла предположил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Кроме того, Pfizer совместно с BioNTech обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой изменить действующее разрешение на экстренное применение вакцины и расширить право на третью дозу для всех граждан в возрасте 18 лет и старше.

