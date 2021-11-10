Глафира Тарханова: 4 сыновей, домашние роды и мечты о дочке

Звезда сериалов, актриса Глафира Тарханова накануне отметила 38-летие в кругу семьи. Артистка не любит делиться подробностями личной жизни. Глафира Тарханова 9 ноября отметила день рождения. Звезде сериалов «Громовы» и «Измены» исполнилось 38 лет. «Я теперь старше на год, дальше как-то так?!🤣🤣🤣», - написала актриса в Instagram. По-видимому, отметила эту дату именинница, как всегда в семейном кругу – с мужем Алексеем Фаддеевым и сыновьями. Известно, что супруги растят четверых детей – Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Младшему из ребят в сентябре исполнилось 4 года, а старшему уже идет 14-й год. Тарханова до сих пор тщательно скрывает сыновей от широкой публики. Артистка вообще не любит посвящать посторонних в подробности своей личной жизни.Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев с сыновьями Глафире прекрасно удается совмещать семью и работу. Поразительно и то, что Тарханова и Фаддеев сохраняют прекрасные отношения в браке, являясь коллегами, причем Глафира гораздо популярнее мужа. Как известно, познакомилась актеры на съемках фильма «Хроники ада» в 2005 году, и уже через три месяца сыграли свадьбу. Их союз остается крепким до сих пор, а Фаддеев все еще восторженно отзывается о жене и считает ее самой привлекательной женщиной. «У меня есть и свои поклонники, которые не только знают по театру, но и смотрели мои кинопроекты. Да, Глаша «прозвучала» в жанре, который мне совсем не близок. Ни как зрителю, ни как артисту. Но я рад за нее… С женой у нас нет разделения на «она» и «я», есть только «мы». За стенами нашей квартиры мы оставляем работу и живем ради детей»,— признавался Алексей в недавнем интервью.Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев Тарханова полностью разделяет приоритеты мужа, но не отказывается и от работы. Еще во время первой беременности актриса до последнего не уходила в декрет, продолжая сниматься, а едва родив сына, вернулась на площадку, а малыша брала с собой. Так же делала Глафира и в ожидании трех последующих отпрысков и намерена повторить и в пятый раз. Актриса не скрывает, что они с супругом не планируют останавливаться на четырех сыновьях, она готова вновь стать мамой, надеясь, видимо, на этот раз родить девочку. Ни Тарханова, ни Фаддеев не выставляют фото отпрысков в Instagram и уверяют, что даже друзьям стараются рассказывать о детях дозированно. «Я старалась всегда отслеживать себя, и при встречах с друзьями очень дозированно говорить о своих детях (некоторых мамочек не остановить). Если у друзей нет детей, они вообще не поймут, а если есть, они так же взахлеб расскажут о своем чаде (невозможно остаться равнодушным)», — так объясняет артистка свою позицию.Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев Фаддеев тоже намерен оградить сыновей от актерской профессии и выступает категорически против того, чтобы мальчики снимались в кино, по крайней мере, пока не станут взрослыми. «В кино их не отдаем. Я против, даже если позовут. Это же украденное детство. Сталкиваюсь на съемках с юными артистами, и мне тяжело на них смотреть. Не понимаю амбиции их родителей», — заявляет Алексей. Супруг полностью поддерживает Тарханову и в ее желании рожать детей дома. Лишь первый сын пары появился на свет в больнице. Однако этот опыт категорически не понравился артистке, поэтому уже во вторую беременность она твердо решила никуда не ездить. Тем более у Глафиры был пример ее мамы, которая тоже предпочла не обращаться в роддом. «В нашей семье такой опыт был. Собственно, принимала у меня роды та самая мамина акушерка, то есть очень проверенный для меня человек. Безусловно, если сравнивать роды дома и в больнице, свои плюсы и минусы есть везде… Я понимаю, что в роддоме конвейер из мамочек, и нет времени искать подход к каждой. Но хочется адресного подхода и заботы», — делилась знаменитость в интервью «Вокруг ТВ .Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев Фаддеев присутствовал при всех родах супруги и считает это совершенно естественным. Актер утверждает, что, став свидетелем столь физиологического процесса, он не утратил сексуального влечения к жене. «Я не брезгливый и таких проблем не испытывал. Рос в Рязани, многое там повидал. Плюс в армии служил. Словом, барьера физиологии у меня нет. Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке все важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось», — шутит актер.