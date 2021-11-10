Глава Chainlink предсказал массовый приход институционалов в DeFi-сектор в 2022 году

В 2022 году пространство децентрализованных финансов (DeFi) продолжит рост за счет появления в нем традиционных банков. Об этом заявил сооснователь криптовалютного проекта Chainlink Сергей Назаров, пишет Decrypt.

Эксперт предсказал расширение типов обеспечения ончейн, что создаст предпосылки для появления новых децентрализованных страховых продуктов.

«В 2022 году мир осознает, что существует большой рынок под названием DeFi. Если PayPal приступил к работе с криптовалютами, то подумайте, почему ваши пользователи завтра не пожелают взаимодействовать с хранением, DeFi и так далее?», — заявил он.

По словам специалиста, перед индустрией остается множество регуляторных препятствий. Из-за стремительного роста на сектор децентрализованных финансов обратила внимание SEC.

С позицией Назарова солидарен сооснователь DeFi-проекта 1inch Network Антон Буков.

В интервью Cointelegraph он предсказал сохранение стремительных темпов роста индустрии в ближайшие три-пять лет. По его мнению, для этого необходимо, чтобы DEX работали в 100 раз быстрее, чем сейчас, а пользователи могли быстрее и легче осваивать лежащую в их основе концепцию.

Буков отметил, что 1inch ожидает запуска ZKSync 2.0 на базе технологии zkRollup от Matter Labs, но готов поддерживать основные сайдчейны и решения второго уровня, в которых есть пользователи, токены, DEX и активность.

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Напомним, в ноябре Matter Labs закрыл раунд финансирования Серии B на $50 млн.

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