Игорь Жижикин о своей молодой избраннице: «Замечательная, великолепная»

Спутница актера рассказала, как переживает разлуку с нимИгорь Жижикин мало рассказывает о своей личной жизни, так что о ней практически ничего не известно. У артиста было три жены: две американские и одна русская, а также есть сын, который появился в новых отношениях с девушкой по имени Любовь. Мальчику скоро исполнится три года. Он появился на свет, несмотря на плачевные прогнозы врачей, которые говорили, что у Игоря не будет детей. Правда, судя по всему, на этом попытки найти ту самую у актера не закончились. На матери своего ребенка Игорь не женился, но отношения с сыном поддерживает. Недавно он появился на кинопремьере в компании красивой брюнетки — актрисы Татьяны Таушевой. Одна из последних ее ролей — в сериале «Казанова». Буквально за несколько месяцев до этого в интернете уже проходила информация, что у Жижикина новая дама сердца. Он сам рассказывал об этом в интервью, но не все верили, поскольку никто не видел их вместе. И вот Игорь перестал скрывать сей факт, выйдя на красную дорожку под ручку с девушкой.«Татьяна Сергеевна Таушева. Замечательная, великолепная. Сейчас будем с ней в новом проекте сниматься. Что за проект, пока не скажу, — представил брюнетку продюсер. — Я вообще сейчас в основном сконцентрирован на театре, у меня три антрепризы, и времени особо нет сниматься. Я пытаюсь оттянуть себя от кино, чтобы посвятить чуть-чуть больше времени театру. Потому что я считаю, что для актера это такая зарядка. Это как тренажерный зал: качать мышцы. Театр для меня — это проба пера. Я понимаю, что я далеко не театральный актер, но я этим занимаюсь в качестве своеобразной зарядки».Однако отпустить голливудского актера представители СМИ, конечно же, не могли. Журналисты поинтересовались, как Татьяна переживает разлуку с Игорем, который, как известно, живет на две страны и нередко бывает в Америке.«Самое главное в отношениях — доверие. Ну как без этого? Мы же оба артисты. У меня тоже много театральных командировок, поэтому при возможности мы вместе совершаем эти поездки. Ну это же круто. Когда на одной волне — это самое важное. Я не успеваю скучать. Работа и так далее. Все, в общем, хорошо…» — пояснила актриса, после чего не осталось сомнений, что у этой пары действительно отношения.Правда, отвечая на вопрос, скрепили ли они уже свой союз, Игорь был немногословен. «Хватит уже провокационные вопросы задавать. Оставьте уже это для нас. У нас общие проекты, для нас важно совместное творчество», — ушел от прямого ответа Жижикин.